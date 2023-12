Nuevo mural rinde homenaje a Shohei Ohtani en Hermosa Beach

Mientras que los residentes de la ciudad de los Ángeles todavía estaban llenos de entusiasmo por la contratación del toletero Shohei Ohtani por parte de los Dodgers, un artista local conmemoró esa alegría con un nuevo mural.

El rostro de Ohtani ahora descansa en la pared de una licorería en Hermosa Beach gracias a la creatividad del artista radicado en Venice, Gustavo Zermeño Jr.

Orientado hacia el oeste, la nueva superestrella de los Dodgers estará mirando al Océano Pacífico en los años venideros con esta obra de arte.

Zermeño dijo que inicialmente estaba trabajando en una pieza diferente a lo largo de la pared, pero la noticia del fichaje de Ohtani lo inspiró a hacer su nueva obra de arte.

“Originalmente, íbamos a hacer una pared completa de los Kings y luego hacer los Dodgers y Lakers en el otro lado, el lado opuesto del edificio”, le dijo a nuestra cadena hermana NBC4.

“Pero con el fichaje de Ohtani, pensamos que merecía el lado destacado del muro; algo un poco más visible desde la calle”.

Los fanáticos del béisbol pueden ver el nuevo mural en la esquina de la Avenida Manhattan y la Calle 33.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.