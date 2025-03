¡Evento de café gratis de NBC4 y Telemundo 52 en Lavender and Honey Espresso!

Telemundo 52 y NBC4 te invitan a nuestro próximo evento de café gratuito, que se llevará a cabo el martes 18 de marzo de 6:30 a. m. a 9:30 a. m., en Lavender and Honey Espresso, ubicado en 1383 E Washington Blvd en Pasadena. Lavender and Honey Espresso es una encantadora cafetería de propiedad local ubicada en la frontera de Altadena. Este evento especial no solo reunirá a los amantes del café, sino que también honrará a una comunidad que ha pasado por mucho.

Para expresar nuestra gratitud, invitamos a los bomberos de Eaton Canyon a unirse a nosotros en esta reunión comunitaria. Esta es una oportunidad para que conozcan a las personas a las que han estado ayudando, mientras mostramos nuestro agradecimiento por su increíble servicio.

Ven a disfrutar de una selección de café gratuitas que se servirán mientras nos reunimos para celebrar la comunidad y la resiliencia.