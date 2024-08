La campaña de donación y adopción de mascotas ‘Desocupar los Albergues’ de Telemundo 52 y NBC4 regresa para du décima edición del 10 de agosto al 10 de septiembre

La campaña anual de donación y adopción de mascotas Desocupar Los Albergues de Telemundo 52 y NBC4 regresa por décimo año consecutivo, del 10 de agosto al 10 de septiembre. Como parte del evento de un mes, las estaciones se asociaron con refugios y rescates de animales en el sur de California para promover la adopción de mascotas y recaudar fondos para los refugios y rescates participantes.

Desde su creación en 2015, las campañas locales Desocupar Los Albergues de Telemundo 52 y NBC4 han ayudado a más de 107,000 mascotas a encontrar nuevos hogares. A nivel nacional, se han adoptado más de un millón de mascotas y se han recaudado millones de dólares para los refugios y rescates participantes sobre nueve campañas Desocupar Los Albergues.

El esfuerzo de recaudación de fondos de 2024 volverá a estar dirigido por Greater Good Charities, una organización mundial sin fines de lucro y socio de campaña desde hace largo tiempo. Las donaciones se pueden realizar del 1 de agosto al 30 de septiembre en ClearTheSheltersFund.org. A través de la plataforma en línea, creada por Fundraise Up, los donantes tienen la opción de cubrir las tarifas de transacción para que el 100 por ciento de los fondos vayan directamente al refugio o rescate de su elección.

Las adopciones virtuales de mascotas también regresan por sexta campaña consecutiva a través de WeRescue. El sitio web y la aplicación WeRescue permiten a los usuarios buscar mascotas adoptables en su área por raza, género, tamaño y otros factores, enviar sus solicitudes de adopción y hacer preguntas directamente a los refugios.

El público puede sintonizar Telemundo 52 durante la campaña para ver historias y cobertura relacionada con mascotas a través de Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m., 6 a.m., 12 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m. 6 p.m. y 11 p.m., durante el programa de estilo de vida y entretenimiento, Acceso Total, que se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. y a través de sus plataformas digitales y en su canal de streaming local Noticias California.

Sintonice NBC4 a diario durante toda la campaña para informes actualizados e historias exclusivas, comenzando con Today in LA de 4 a.m. a 7 a.m. de la mañana, seguido por los noticieros a las 11 a.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m. Además, la estación presentará contenido en la aplicación NBCLA y en el canal de streaming local NBC Los Angeles News así como el programa de estilo de vida de la estación California Live.

Para más información y para encontrar un albergue participante, haga clic aquí. Siga las últimas actualizaciones en redes sociales @Telemundo52 y @NBCLA usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.