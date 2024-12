Inquilinos de Paramount piden a las autoridades que establezcan control de alquileres

Inquilinos en Paramount alzaron sus voces afuera del concejo de la ciudad para exigir que los concejales aprueben una ordenanza que limite el aumento del alquiler, especialmente para los que viven en las casas móviles.

“En otras ciudades como Lynwood, Huntington Park, Cudahy, Bell Gardens ya han pasado estas ordenanzas. La gente tiene una mejor calidad de vida y aquí no quieren ayudarnos”, dijo José Angel García, uno de los inquilinos que se unió a la protesta.

En la comunidad donde vive García, donde también viven personas de bajos recursos y de la tercera edad, les notificaron sobre un aumento del 8.4% para el próximo año. Ellos piden a los concejales que limiten el aumento del arriendo al 3% anual.

“Es triste verlos que a veces no tienen para comprar medicamentos. Es triste que a veces batallan para pagar su renta”, dice García.

El aumento afecta mucho más a María Guadalupe Velediaz.

“De $800 quieren que yo pague $1,500. Y yo vivo sola. No se me hace es justo”, señala Velediaz.

La inquilina sufrió un derrame cerebral y ahora enfrenta la incertidumbre.

“El dolor, la depresión que estoy viviendo de quedarme sin un techo, no quiero ser una homeless más”, dice Velediaz. No quiero andar viviendo en la calle por no poder pagar todo lo que están pidiendo”.

El grupo de inquilinos explicó que han reunido 800 firmas de quienes, al igual que ellos, piden más protecciones.

“La ciudad está comprometida en ver todas las opciones para resolver estas preocupaciones”, señala un comunicado de la ciudad. “Cualquier cambio será compartido en las reuniones del consejo de la ciudad”.

Los residentes dijeron que piensan regresar para la próxima reunión del concejo, que será en unas semanas más, para expresar sus inquietudes directamente a los concejales.