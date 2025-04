“Me robó mi vida”. Usaron su información personal para declarar impuestos con su nombre

Ileana Zúñiga recibió un formulario W2 con su nombre y número social. Sin embargo, el documento lo había enviado una empresa constructora en Tennessee para la cual ella no trabaja.

“Así me di cuenta de que alguien está usando mi nombre, mi dirección, mi seguro social, todo”, dice Zúñiga.

Según Zúñiga, el documento era falso pues ella asegura que nunca ha visitado en ese estado.

“No sabía cómo reaccionar. No sabía qué decir. Por un momento mis manos empezaron a sudar de la frustración que sentía por dentro”, cuenta Zúñiga.

A Ramona Modesto le roban la identidad por su buen crédito, dejándola con muchas deudas.

“Me traté de calmar. Mi hermana me dijo ‘no, todo va a estar bien. Relájate’. Pero en ese momento sentía que la sangre hervía de coraje”.

Pero ella no se quedó con los brazos cruzados. Acudió a las oficinas del IRS, a la policía y al seguro social.

También decidió buscar a la empresa que aparecía en el formulario W-2. Cuenta que inicialmente la escucharon incrédulos, pero al insistir y enviarles el reporte policiaco, finalmente le creyeron.

Le enviaron por correo electrónico los documentos que la impostora había presentado para obtener el trabajo. En los papeles aparecían su nombre, su dirección, seguro social, toda su información.

“Me robó mi vida”, dijo Zúñiga entristecida.

Quienes reciban un formulario W2 en donde no reconozca al empleador o los ingresos, el IRS insta a que se reporte el hecho a la agencia federal. También aconseja no incluir ese formulario en la declaración de impuestos, ni realizar una declaración enmendada.

También recomiendan usar la herramienta para obtener un pin para la protección de la identidad (IP PIN) y reportarlo a la administración del seguro social, lo cual hizo Zuniga.

“[En] el IRS fue lo primero que me dijeron. ‘No, no puedes file tú taxes hasta que nosotros arreglemos esto. Se va a tardar tiempo. Esto no se arregla de la noche a la mañana’”, cuenta Zuniga.

La herramienta elimina el riesgo de robo porque, si no existe un código o clave, los ladrones no pueden conseguir el password y utilizarlo para entrar a las cuentas.

Ella reconoce que enfrenta un proceso largo y que tal vez nunca atrapen a los responsables.

“Son como fantasmas, gente que nunca vas a saber realmente su nombre”, dice la afectada.

Sin embargo, quiso compartir su caso para alertar a otros y enviarle un mensaje a la persona que robó su identidad y su calma

“Yo le diría, ‘es que tú no sabes el daño que me causaste’”, dijo.

En el IRS también le informó a Zuniga que existía otro formulario W2 bajo su nombre, de otra empresa donde ella asegura tampoco ha trabajado en su vida.

Para monitorear el uso ilegítimo de su seguro social, Zuniga, tuvo que invertir en la compra de un servicio de protección contra el robo de identidad, algo que resultó caro, pero dice que es lo único que le da un poco de tranquilidad.