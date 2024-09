Cayó en una estafa en donde le prometían descuento en su servicio de cable

René Flores recibió un mensaje de texto en donde le prometían un descuento del 40% en su cuenta de Spectrum. Solo tenía que llamar al número que aparecía en su identificador de llamadas.

La oferta era por tres años, según cuenta Flores, quien pensó que era real porque sonaban muy convincentes y tenían toda su información.

“[Tenían] toda la información mía”, cuenta Flores. “Sabían cuando iba a hacer un pago, tenían los últimos cuatro de mi social, también tenían la visa card”.

Las personas de bajos recursos o de comunidades vulnerables pueden sentirse abandonados tras ser víctimas de estafas y fraudes. El Fiscal Federal de la zona Centro de California, Martín Estrada, dijo que "no deben tener miedo de reportar". Te explicamos cómo puedes hacerlo sin importar su estatus.

Flores dice que se confió y terminó enviando tres tarjetas de regalo de $300 cada una. Compartió en sus redes la buena noticia de lo que creía era una buena oportunidad.

Pero una de sus amigas, que casualmente trabaja en Spectrum, le contó la verdad.

“Me avisó y me dijo ‘René, es un scam’. Y le dije, no puede ser. [Ella me] dice ‘René, ahí es donde trabajo’”.

El joven es una de las víctimas de un nuevo esquema de fraude que ofrece un descuento a los clientes de una compañía de cable a cambio de un pago con tarjetas de regalo.

El Buró de Mejores Negocios (BBB) asegura ya son varias las personas que han denunciado haber caído en la misma estafa. Los estafadores les prometen descuentos o los amenazan con cortar el servicio y el hecho que pidan tarjetas de regalo no es la única alerta.

“Si acaso están preguntando por información personal, por ejemplo, su número social, número de licencia, la dirección de uno, la cosa es que no sabemos con quién nos estamos comunicando en la otra línea”, dice Hilda Martínez, del BBB.

El estafador se aprovechará de cualquier cosa para atraer a sus víctimas. En el caso de Flores, afirma que sus padres estaban graves de salud y no pensó claramente dejándose llevar por la supuesta promoción.

Los expertos señalan que, al entregar dinero con tarjetas de regalo, es prácticamente imposible recuperarlo. Los estafadores vacían la cuenta de inmediato, antes de que las víctimas puedan reportarlo y detener el pago para recuperar los fondos.

Telemundo 52 Responde contactó a Spectrum para informarles del caso del Flores, y reiteraron a sus clientes que “Spectrum nunca pedirá un pago a través de tarjetas de regalo, envío electrónico, criptomoneda o aplicaciones de pago, ni ofrecerá un descuento a cambio de un pago”.

Spectrum confirmó que la oferta que recibió Flores no es legítima, e invitaron a cualquier cliente a llamarles directamente para confirmar si una oferta es válida.