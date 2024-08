“Es un trauma”: pagó por un servicio para el día de su boda pero no recibió lo que prometieron

Tatiana Bove y su prometido estaban muy ilusionados, pues el día de su boda ya estaba cerca y ella había contratado a una señora que le cobró $6,000 por planear el evento.

Ella le aseguró que no tendría que preocuparse de nada.

“Viene con todo, me dice, incluyendo limusina, incluyendo maquillaje, incluyendo todo”, cuenta Tatiana Bove. “Pues verdad, todo, todo. Yo no iba a mover ni un dedo”.

Los expertos recomiendan a todo consumidor, tomar ciertos pasos, desde antes de poner un pie en un establecimiento para contratar bienes o servicios para una fiesta y así evitar el dolor de cabeza que vivió una familia.

Bove cuenta que la mujer le entregó una lista con lo que supuestamente incluía el paquete, a modo de recibo. Esta lista, destacan expertos, es solo un desglose de los costos, que no incluyen detalles de los servicios que se ofrecerán, las políticas de cancelación o reembolso.

Es algo que siempre aconsejan revisar.

Bove señala que su prometido trató de advertirle.

“Me dijo, ‘Tatiana, esa señora te va a quedar mal, porque hay cosas que te está prometiendo y no te está escribiendo’”, cuenta Bove.

Desafortunadamente, como cuenta la joven, el día de su boda fue una gran desilusión.

“Miro que no hay mesero. En el contrato, en el contrato dice mesero y dije, ‘señora, dijo le doy meseros, ¿qué pasó? Oh, dice, me fallaron’”, cuenta la joven.

Aparentemente, ella y su hija sirvieron la comida; pero Bove resalta que el servicio dejó mucho que desear.

“Eran vasos desechables”, cuenta Bove. “Yo solo miraba que mis invitados me miraban y me decían, ‘¿a dónde conseguiste esto, Tatiana?’”

La boda contó con 50 invitados entre humanos y caninos.

La dice que ni las decoraciones, ni la comida, ni el pastel fueron lo que le ofrecieron. Incluso el brindis no estaba listo.

“Yo me solté llorando. ¿Y sabe que me dijo? ‘Tatiana, me dice, el brindis no iba en el contrato’”.

Fue algo que la joven le debatió, pues en su nota decía “glassware glass of toast only".

“Yo me fui de luna de miel, y yo seguía llorando”, cuenta Bove.

La joven novia cuenta que, por los problemas que hubo, le pidió un reembolso total; pero solo aceptaron devolverle $1,500.00. Ella alegó que sí le había brindado el servicio, aunque no haya cumplido con el 100% de sus expectativas.

“Psicológicamente y mentalmente, yo quedé mal. Ni con lo que yo le pagué voy a superar esto porque ese es un trauma”, señala Bove.

El caso de Tatiana Bove es un recordatorio de que, antes de entablar un trato para un evento especial, hay que seguir ciertos pasos.

Todo padre de familia quiere que la fiesta de quince años de su hija sea inolvidable, y a pesar de que esta celebración es en un evento muy costoso, existen maneras de aminorar el golpe financiero.

“Revisen e investiguen el negocio, que lean las reseñas e información sobre el negocio, como licencias, registros, ya sea del condado o de la ciudad donde operan”, aconseja Maggie Becerra, directora del Departamento del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles.

“Que verifiquen si es una venta final y también la política de devolución”.

En esta transacción, la mayoría de los detalles solo se trataron verbalmente, algo que se presta a malentendidos.

Cualquier persona que considere que se han violado sus derechos como consumidor, puede presentar una queja con el condado de Los Ángeles, llamando al 1-800-593-8222. Pero es importante tener comprobantes.

“Es muy importante que, cuando archiven un reclamo con nosotros, que tengamos todos los detalles acerca de los presupuestos, los contratos, cómo pagó, toda esa información, la comunicación que ha tenido con la compañía”, señala Becerra.

Tatiana Bove optó por aceptar el reembolso parcial, aunque no quedó satisfecha. Pero quiso compartir su caso, para que otras personas puedan tomar medidas que les eviten la desilusión que ella vivió.