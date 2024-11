Compra navideñas: cómo adquirir regalos y otros artículos sin endeudarse más de la cuenta

La llegada de la Navidad implica compra de regalos para familiares y amigos. Sin embargo, en esta época en que los precios están un poco elevados, es importante planificar para no quedarse sin dinero.

“La idea es que estén preparados. Hagan una lista”, aconseja Sandra Tobón, directora de educación para la comunidad de Consolidated Credit

“Vayan a hacer las cosas con tiempo para que no tengan esa presión de última hora de que no tengo el dinero, no tengo plan”.

Los grandes almacenes y plataformas han estado recordándole a los consumidores que la Navidad se acerca y la competencia de ventas entre las principales tiendas para este Viernes Negro podría significar grandes ahorros para todos. Experto explica qué debes tener en cuenta.

Tobón señala que el primer paso es saber cuánto dinero se puede gastar para las fiestas navideñas.

“La recomendación siempre es ahorrar una porción de tu pago mensual destinado exclusivamente para los gastos que vas a tener en las fiestas”, señala Tobón.

Quienes usen las tarjetas de crédito, deben asegurarse de gastar solo lo que pueda pagar a principios del próximo año para no acumular intereses.

También puede ahorrar dinero en envíos, seleccionando la opción de recoger en la tienda. Si compra en internet, es aconsejable usar extensiones de buscadores como Rakuten y Honey que ofrecen cupones o dinero de vuelta en las compras.

La experta de Consolidated Credit resalta que no es necesario ofrecer regalos físicos a las personas. Se pueden organizar una salida para toda la familia, una cena o cualquier otra experiencia que se acomode al presupuesto. Esto puede tener un mayor valor que cualquier artículo que pueda comprarse.

Al ofrecer regalos, dice Tobón, muchas veces se compromete a quien se le entregó un obsequio.

“Quita un poquito de presión en todas las otras personas que piensan que porque recibo un regalo tengo que dar un regalo”, destaca Tobón.

Es algo muy importante a considerar en estos tiempos en que muchas personas están enfrentando problemas económicos.

“Hay que analizar qué es lo que está pasando, la inflación, todas las situaciones naturales que están pasando tal vez muchas personas no tengan el dinero para esta navidad”, señala Tobón. “Así que, una buena cena en familia en reunión con las personas que amamos tal vez sea absolutamente suficiente”.

Asimismo, es importante recordar que, si las compras se realizan por internet, hay que asegurarse de que sea la página correcta para evitar caer en estafas.