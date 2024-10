Errores que deben evitar los padres cuando ayudan a sus hijos en la búsqueda de empleo

Los jóvenes entre 18 y 27 años, muchos con un título en la mano, se encuentran en la búsqueda de empleo.

Sin embargo, una encuesta reciente reveló que algunos errores que cometen los padres podrían costarle el empleo a sus hijos.

“Sabemos que el mercado laboral ahorita está bien competitivo estamos viendo dos personas aplicando por cada vacante que tenemos en linkedin”, dice Francisco Tobón, experto en carreras de LinkedIn.

Esto según una encuesta hecha en Estados Unidos por Bankrate.

La encuesta reciente de Resume Templates resaltó que el 70% de los jóvenes de la generación Z le pide ayuda a sus padres en el proceso de búsqueda de empleo mientras que 25% dice que llevó a un padre a las entrevistas de trabajo.

“Esto puede ser una señal de debilidad, de que la persona no es independiente, no es asertiva, no está en cargo de su propio camino profesional”, destaca Tobon.

Tobón explicó que hay mejores formas de apoyar a sus hijos sin quitarles la independencia.

“Revisar su currículo, revisar su perfil de LinkedIn, ejemplos de ortografía. También practicar las entrevistas y ofrecer sus contactos”, destaca el experto. “Los padres de pronto establecidos en el mundo profesional tienen contactos, referencias, oportunidades que los pueden ayudar a conectarse en el mundo profesional”

También indicó que no tiene nada de malo enviarles sugerencias de trabajo a sus hijos y revisar que los empleos que estén solicitando no sean fraudulentos, pero nunca meter una solicitud en nombre de ellos.

Esto es algo que, según la encuesta, el 16% de los jóvenes dicen que sus padres han hecho.

“Decir ‘bueno, revisemos la posición, vamos a adaptar tu aplicación para ese rol’”, dice Tobón. “Es importante no tener solamente un resúmen y mandárselo así a la compañías. Es importante mirar cada posición y adaptar tu resume”,

Otro consejo de los expertos para padres de jóvenes adultos, es que nunca contacten al reclutador o a la persona que estará entrevistando a su hijo, pues esa es una forma casi segura de lograr que lo descarten como candidato.