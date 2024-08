Hombre oaxaqueño dice que su aseguradora no le estaba pagando el valor de su auto tras choque

Un hombre creyó que su seguro pagaría los daños de su auto dañado sin problemas, pero dice que notó que le estaban pagando menos de lo que valía su vehículo, y asegura que al tratar de aclarar la situación, no recibió respuesta.

El valor de su carro era de casi 2 mil dólares más, así que Francisco López no se quedó de brazos cruzados, y decidió llamar a Telemundo 52 Responde, quien logró que la comunicación con la agencia de seguros, se restableciera.

López es originario de Oaxaca, y llegó a este país a los 14 años. Recuerda que no hablaba ni inglés ni español, solo zapoteco.

“Yo lo que he aprendido es que hay que llegar y hay que ponerse planes para estudiar, aprender el lenguaje y tratar de alcanzar lo que anhelamos”, dijo López.

Y con esa filosofía, dice que también ha aprendido a no quedarse cruzado de brazos ante errores o injusticias, algo que le vino a la mente cuando, recientemente, tuvo un fuerte choque.

“Cuando me di cuenta, ya me habían aventado el carro y me chocaron de lado. Quedó aplastado el guarda fango del lado del pasajero y el rin del carro quedó como rallado y también quedó un poco pelado, y los focos de enfrente se quebraron y también una raya en la puerta de medio del carro.

López dijo que su aseguradora, Kemper, le respondió rápidamente.

“Fue pérdida total, de acuerdo a la investigación y te vamos a pagar el carro”, dijo López.

López se quedó tranquilo, pero cuando recibió el estimado, dijo que notó algo raro.

“No era el modelo de mi carro, entonces yo me contacté. Nunca me llamaron, entonces yo le escribí un mensaje de texto y no hubo respuesta. Les llamé, no hubo respuesta. Les dije que este modelo es el de mi carro, y les mandé otra foto tomando el modelo de mi carro, pero ya no hubo respuesta”, dijo López.

López señaló que su camioneta Sienna XLE, es más valiosa que el modelo que le estaban acreditando y quería aclararlo con Kemper, pero al no obtener respuesta se desesperó.

“Fueron tantas veces que llamé y mandé mensajes de texto y nada… pasaron tres semanas. Entonces me dice mi esposa: ‘¿Oye, ¿qué está pasando?’ Le dije: ‘Yo no sé, yo ya me comuniqué y no tengo respuestas’, entonces me dijo: ‘oye, pues, ¿por qué no llamamos a Telemundo?’”

Fue entonces que López envió los documentos a Telemundo 52 Responde y pidieron a Kemper confirmar si había un error y, aunque notificaron que, por políticas de privacidad, no podrían dar detalles, aseguraron que investigarían y resolverían la situación directamente con el señor López. Lo cual hicieron.

“De repente me llamaron de la aseguranza y me dijeron ‘pues ya tenemos la información del modelo de tu carro’”, dijo López.

El seguro ahora le ofreció $4,388.34, en lugar de los $2,497.14 de la primera valuación, una diferencia de casi 1,900 dólares.

Feliz de haber recibido el dinero, López envió un mensaje zapoteco a otros inmigrantes recién llegados de Oaxaca, que como él hace muchos años, quizá por la barrera del idioma, no sepan qué hacer en casos así.

“Recuerden que tienen derechos, no importa de dónde vengan, busquen ayuda”, dijo López.