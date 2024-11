¿Tuvo problemas para votar? ¿Encontró un problema en las urnas? Estos son los pasos a seguir

Los funcionarios electorales de los condados en el sur de California siguen un protocolo estricto para garantizar una elección justa y segura para los votantes, pero los malhechores aún podrían causar problemas en las urnas el día de las elecciones.

En Oregon y Washington, las urnas fueron incendiadas esta semana en lo que las autoridades creen que fueron actos selectivos e intencionales. Se quemaron cientos de boletas y el FBI está investigando.

Si bien no se han reportado actos de este tipo en el sur de California, las autoridades instan a los residentes a denunciar cualquier actividad inusual o irregularidad.

El fraude electoral, la supresión de votantes y la manipulación de dispositivos de votación son solo algunos de los delitos electorales que podrían considerarse delitos graves.

Si cree que ha presenciado o ha sido afectado por una violación electoral, esto es lo que debe hacer a continuación.

Violaciones penales

La unidad de Servicios de Investigación de California investiga las violaciones penales durante el proceso electoral, como el uso indebido del registro de votantes y las violaciones de votación.

Algunas posibles violaciones incluyen registrar a alguien que no puede registrarse, hacer campaña electoral a menos de 100 pies de un lugar de votación y recibir dinero o regalos por votar. Vea más aquí.

Para presentar una queja en California, utilice el formulario web aquí.

Intimidación o supresión de votantes

Se anima a los votantes que se enfrentan a cuestionamientos sobre su elegibilidad para votar, que sufren intimidación como votantes o tienen problemas en su lugar de votación a que denuncien dichos incidentes al estado.

Si se encuentra con alguno de los problemas anteriores o tiene alguna pregunta sobre el proceso de votación, más de 100 organizaciones en todo Estados Unidos operan una línea directa de protección electoral, a la que puede comunicarse al:

1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683): ​​inglés

1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): español/inglés

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): ​​idiomas asiáticos/inglés

1-844-YALLA-US (1-844-925-5287): árabe/inglés

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley es una de las organizaciones que ayuda a operar la línea directa durante la temporada electoral.

Los residentes también pueden enviar un mensaje de texto con la palabra MYVOTE al 866-687-8683 para obtener ayuda de voluntarios capacitados. También hay asistencia disponible en Twitter o Facebook Messenger en @866ourvote, y se puede acceder al chat en vivo en el sitio web del grupo.

Intimidación en las urnas

No existe ninguna ley que prohíba preguntarle a alguien por quién votó, pero la persona no tiene que compartir esa información si no lo desea. Si alguien se siente intimidado o siente que su voto está siendo suprimido, infórmelo al estado o utilice los métodos anteriores.

¿De qué otra manera puedo denunciar quejas electorales?

Además de informar al estado, los votantes también pueden comunicarse con la oficina electoral de su condado:

Fechas importantes de las elecciones generales del 5 de noviembre

Los votantes registrados recibirán una boleta de votación por correo. La oficina electoral del condado comenzará a enviar las boletas por correo el 7 de octubre

Los lugares de entrega de boletas abren el 8 de octubre. Haga clic aquí para ver el mapa de las ubicaciones en el condado de Los Ángeles.

Los centros de votación abren para la votación anticipada en persona en todos los condados con Ley de Elección del Votante a partir del 26 de octubre.

El día de las elecciones es el 5 de noviembre.

Las boletas de votación por correo deben tener el matasellos del día de las elecciones o antes y recibirse antes del 12 de noviembre.

Cómo rastrear su boleta

Los votantes pueden rastrear una boleta que han enviado por correo o entregado en un lugar de entrega registrándose en WheresMyBallot.sos.ca.gov para recibir alertas de estado por mensaje de texto, correo electrónico o voz.

