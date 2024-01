Terremoto de Northridge: los cambios que han ocurrido desde el mortal sismo de 1994

Lo que debes saber

Han pasado treinta años desde el terremoto de Northridge del 17 de enero de 1994.

El terremoto que sacudió a Los Ángeles a tempranas horas de la mañana tuvo su epicentro en el Valle de San Fernando, en el sur de California, pero se sintió en toda la región.

En los años posteriores, la amenaza de los terremotos sigue siendo parte de la vida en el sur de California, pero han ocurrido cambios significativos en seguridad, investigación y tecnología.

En las tres décadas transcurridas desde el terremoto de Northridge el 17 de enero de 1994, ha habido un impulso hacia el progreso -a veces frustrantemente lento- en todo, desde hacer que los edificios sean más seguros hasta aumentar la capacidad general de la sociedad para hacer frente a las amenazas sísmicas.

El terremoto provocó más de 60 muertes, destruyó 50,000 viviendas y provocó unos 500 incendios. Más de 9,000 personas resultaron heridas y 20,000 fueron desplazadas en un desastre natural que causó daños estimados en $20,000 millones. La destrucción incluyó edificios derrumbados y pasos elevados de autopistas, tuberías de agua y gas rotas y deslizamientos de tierra.

A continuación, un vistazo a algunos de los cambios tecnológicos, las lecciones aprendidas y los esfuerzos de seguridad tras uno de los peores desastres naturales de Estados Unidos.

¿Lo sentiste?

La pregunta posterior a un terremoto es tan común que se convirtió en una herramienta vital para los investigadores de terremotos. En 1994, la página de informes de terremotos del Servicio de Geología de Estados Unidos (USGS), “¿Lo sentiste?”, no existía.

No fue hasta 1999 que se lanzó la página, brindando a las personas que sintieron el temblor un lugar para compartir su experiencia con la agencia. Y, aunque la función no estaba disponible el 17 de enero de 1994, al USGS todavía le gustaría saber de cualquiera que haya sentido temblores ese día.

Este mapa muestra las respuestas a la página "¿Lo sentiste?" del USGS para el terremoto de Northridge de 1994.

El gran simulacro de shakeout

En 2008, se inició en el sur de California un simulacro anual de terremotos conocido como Great ShakeOut para enseñar la técnica básica de seguridad de “agacharse, cubrirse y agarrarse”.

Inicialmente basado en un escenario de un terremoto de magnitud 7,8 en el extremo sur de la poderosa falla de San Andrés, el simulacro se ha extendido desde entonces por los Estados Unidos y el mundo.

Ordenanza de modernización obligatoria

En 2015, Los Ángeles promulgó una ordenanza de modernización obligatoria destinada a prevenir la pérdida de vidas en grandes terremotos en los edificios más vulnerables de la ciudad.

Cubría alrededor de 13,500 edificios de “pisos blandos” como Northridge Meadows y unos 1,500 edificios con construcción de “hormigón armado no dúctil”. La ordenanza, sin embargo, permitió un proceso que duró siete años para la modernización de edificios de pisos blandos y 25 años para edificios de hormigón armado no dúctil.

Modelos de peligro sísmico

Los mapas de peligro sísmico han cambiado significativamente desde 1994. Los mapas ayudan a evaluar los peligros sísmicos y los riesgos que representan para partes de los Estados Unidos.

Los modelos más avanzados toman lo que los investigadores saben sobre las fuentes de terremotos, la deformación de la corteza terrestre, las fallas y los temblores del suelo y ayudan a crear mapas de peligro sísmico utilizados para los requisitos sísmicos en los códigos de construcción y los modelos de riesgo para las tarifas de seguros.

Evolución del modelo de fallas

Los investigadores pueden documentar mejor las fallas en el área de Los Ángeles, lo que la sismóloga Lucy Jones llamó una “exploración TAC” de la cuenca de Los Ángeles. Los modelos permitieron a los investigadores estudiar la falla Oakridge, una falla más grande que aparece en el condado de Ventura.

“Podríamos empezar a ver que Northridge no era sólo una pequeña falla localizada”, dijo Jones a la estación hermana NBC4 en una entrevista de 2019. “"Hasta Northridge, habríamos dicho que no se podía tener un terremoto tan grande en una falla ciega; que sí es una falla lo suficientemente grande como para provocar un terremoto grande, tiene que llegar hasta el servicio. Tuvimos que revisar esa idea”.

Esta simulacion por computadora ShakeMovie, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra como se desarrolló el sismo de 6.7 de intensidad, ocurrido a las primeras horas de la mañana del 17 de enero de 1994.

Páginas de eventos de terremotos

Las páginas de eventos de terremotos del USGS brindan al público información crítica. Son un recurso de referencia con información detallada sobre terremotos individuales y responden a la pregunta que todos tenemos en la mente cuando sentimos un temblor: ¿Fue eso un terremoto?

El mejor lugar para buscar una respuesta es este mapa del USGS de los últimos terremotos.

Sistema de alerta temprana

Los sistemas de alerta temprana de terremotos están diseñados para detectar el inicio de un terremoto y enviar alertas que pueden dar avisos que van desde varios segundos hasta un minuto antes de que llegue el temblor, dependiendo de la distancia desde el epicentro.

Puede que no parezca mucho tiempo, pero esos preciosos segundos pueden ser tiempo suficiente para reducir la velocidad de los trenes, detener procesos industriales y permitir que los estudiantes en las aulas escolares se refugien debajo de los escritorios. El sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert del USGS se basa en una extensa red de monitoreo sísmico para advertir sobre posibles temblores.

“Se puede trazar una línea directa desde Northridge hasta lo que estamos haciendo con la alerta temprana", dijo Jones en una entrevista de 2019 con NBCLA.

“Debido a que el sistema falló en Northridge, obtuvimos más dinero. Debido a esos problemas, obtuvimos una gran cantidad de dinero para mejorar esas computadoras. Lo hemos acelerado hasta el punto de que a veces la información llega a ti antes de que se produzca el temblor. Lo hace, en comparación con los meses que tardamos en obtener esa información en 1995".

Cómo se miden los terremotos

La palabra “magnitud” se utiliza a menudo para describir el tamaño de un terremoto, pero no tiene en cuenta todos los factores que influyen en lo que sentimos durante un terremoto. La Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) ofrece algo más identificable representado en una escala de intensidad que va desde "No se sintió" hasta "Extremo".

Los factores que controlan los temblores incluyen el tipo de terremoto, su profundidad, la distancia desde la ruptura de la falla, el tipo de material del suelo en el área, la construcción del edificio y el lugar donde se encuentra en ese momento, como en una casa, un automóvil o una piscina. Los MMI están incluidos en las páginas de eventos de terremotos del USGS.

Pronóstico de réplicas

Los terremotos y las réplicas no se pueden predecir, pero los sismólogos pueden usar probabilidades estadísticas para proporcionar un pronóstico: una idea de qué esperar después del evento principal.

El pronóstico de réplicas del USGS no existía en 1994, pero ahora está disponible para el público en cada página de eventos del USGS (algo que tampoco estaba disponible hace 30 años) para terremotos de magnitud superior a 5.0. El pronóstico ofrece la probabilidad de terremotos pequeños, medianos y grandes, y una idea de cuántas réplicas se pueden esperar.

Otra tecnología digital

En 2014, Los Angeles Economic Development Corp. publicó una guía destinada a ayudar a las empresas a minimizar las perturbaciones provocadas por grandes terremotos, aprovechando tecnologías de la información como la nube digital para mantener a una empresa en funcionamiento incluso si sus sistemas físicos están destruidos o son inaccesibles.

Terremoto de Northridge: una mirada al pasado en las primeras horas después del sismo.

