Los Ángeles y la región de Taiwán comparte una similitud clave con respecto a los sismos

Taiwán fue golpeado el miércoles por su terremoto más poderoso en un cuarto de siglo con fuertes sacudidas en una región que comparte al menos una similitud clave con Los Ángeles.

Al menos nueve personas murieron y cientos más resultaron heridas. Los fuertes temblores dañaron edificios y carreteras y el servicio de trenes quedó interrumpido.

Al igual que el sur de California, Taiwán no es ajeno a los terremotos poderosos. Pero el costo para los 23 millones de residentes de la isla de alta tecnología ha sido relativamente contenido gracias a su excelente preparación contra terremotos, dicen los expertos.

Aquí hay una mirada más cercana a la historia de los terremotos de Taiwán y una similitud clave con Los Ángeles.

Similitudes entre los terremotos en Taiwán y el sur de California

Taiwán es una de las zonas sísmicas más activas del mundo, con aproximadamente 10 veces más terremotos que California.

Hay al menos una sorprendente similitud entre el sur de California y la ubicación del temblor en el este de Taiwán tras el poderoso terremoto del miércoles. Se trata de una cuenca con una gran ciudad y lo que preocupa a los sismólogos es lo que hay debajo de esa zona densamente poblada.

"Es básicamente un gran cuenco de sedimento suelto que puede amplificar el temblor, como en Los Ángeles", dijo la sismóloga Dra. Lucy Jones. "Esto es algo que nos preocupa aquí".

La falla del terremoto de Taiwán es una falla de empuje, lo que significa que un lado de la falla se mueve hacia arriba y sobre el otro. En el océano, el agua se desplaza violentamente, lo que puede provocar un tsunami.

El devastador terremoto de magnitud 6,7 de San Fernando/Sylmar en 1971 y el mortal terremoto de magnitud 6,7 de Northridge en 1994 se produjeron en fallas de cabalgamiento.

¿Por qué hay tantos terremotos en Taiwán?

Taiwán se encuentra a lo largo del “Anillo de Fuego” del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el Océano Pacífico y donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

La zona es particularmente vulnerable a los temblores debido a la tensión acumulada por las interacciones de dos placas tectónicas, la Placa del Mar de Filipinas y la Placa Euroasiática, que pueden provocar liberaciones repentinas en forma de terremotos.

El paisaje montañoso de la región puede amplificar los temblores del suelo y provocar deslizamientos de tierra. Varios deslizamientos de tierra de este tipo ocurrieron en la costa oriental de Taiwán, cerca del epicentro del terremoto del miércoles cerca del este del condado de Hualien, cuando los escombros cayeron sobre túneles y carreteras, aplastaron vehículos y causaron varias muertes.

Es probable que continúen fuertes réplicas en una zona extensa.

"Con una magnitud de 7,4, la falla tendrá unas 100 millas de largo", dijo Jones. "Entonces, todo Taiwán tiene este riesgo algo mayor. Probablemente, en unos cientos de millas alrededor de este lugar, haya un riesgo mayor".

El terremoto ha cobrado la vida de casi una decena de personas.

¿Está Taiwán bien preparado para los terremotos?

El terremoto del miércoles midió 7.2, según la agencia de monitoreo de terremotos de Taiwán, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo estimó en 7.4. Dañó varios edificios en Hualien, pero sólo causó pérdidas menores en la capital, Taipei, a pesar de que se sintió con fuerza allí.

"Tienen muy buenos códigos de construcción (en Taiwán), pero cuando la falla atraviesa el edificio, no hay mucho que se pueda hacer", dijo Jones.

El terremoto se produjo en plena hora punta de la mañana, pero sólo descarriló ligeramente el transporte habitual. Pocos minutos después, los padres volvían a acompañar a sus hijos a la escuela y los trabajadores se dirigían a las oficinas.

El gobierno revisa continuamente el nivel de resistencia sísmica requerido para los edificios nuevos y existentes (lo que puede aumentar los costos de construcción) y ofrece subsidios a los residentes que deseen comprobar la resistencia sísmica de sus edificios.

Tras un terremoto de 2016 en Tainan, en la costa suroeste de la isla, cinco personas involucradas en la construcción de un edificio de apartamentos de 17 pisos que fue la única estructura importante que se derrumbó, matando a decenas, fueron declaradas culpables de negligencia y encarceladas. oraciones.

"La preparación de Taiwán para terremotos se encuentra entre las más avanzadas del mundo", afirmó Stephen Gao, sismólogo y profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri. "La isla ha implementado códigos de construcción estrictos, una red sismológica de clase mundial y campañas de educación pública generalizadas sobre seguridad en caso de terremotos".

Taiwán también está impulsando simulacros de terremotos en escuelas y lugares de trabajo, mientras que los medios públicos y los teléfonos móviles transmiten periódicamente avisos sobre terremotos y seguridad.

"Estas medidas han mejorado significativamente la resiliencia de Taiwán a los terremotos, ayudando a mitigar el potencial de daños catastróficos y pérdida de vidas", dijo Gao.

La historia del terremoto de Taiwán

Taiwán y sus aguas circundantes han registrado alrededor de 2.000 terremotos con una magnitud de 4.0 o mayor desde 1980, y más de 100 terremotos con una magnitud superior a 5.5, según el USGS.

El peor terremoto ocurrido en la isla en los últimos años se produjo el 21 de septiembre de 1999, con una magnitud de 7.7. Causó 2,400 muertos, alrededor de 100.000 heridos y destruyó miles de edificios.

El último terremoto mortal que azotó el condado de Hualien ocurrió en 2018 y derrumbó un hotel histórico y otros edificios.

"Desafortunadamente, este alto nivel de actividad sísmica continuará durante millones de años", afirmó Gao. "Esto subraya la importancia de la preparación y la resiliencia frente a los riesgos sísmicos actuales".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.