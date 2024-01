Mapas: vea dónde fue más intenso el temblor del terremoto de Northridge de 1994

Con una magnitud de 6.7, el terremoto de Northridge del 17 de enero de 1994 no fue inusual en términos de su tamaño.

Desde 1900, un promedio de 120 terremotos por año en todo el mundo tienen una magnitud de 6.0 a 6.9. En 1993, el año anterior al terremoto de Northridge, se produjeron 141 sacudidas en ese rango en todo el mundo.

Esta simulacion por computadora ShakeMovie, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra como se desarrolló el sismo de 6.7 de intensidad, ocurrido a las primeras horas de la mañana del 17 de enero de 1994.

En el caso del terremoto de Northridge, su ubicación en las proximidades de una metrópolis urbanizada con algunas estructuras vulnerables (incluidos edificios residenciales y pasos elevados de autopistas) lo convirtió en un desastre natural de proporciones históricas.

El origen estaba cerca de la intersección del Bulevar Reseda y la Calle Arminta, en el noroeste del Valle de San Fernando, en una falla previamente indocumentada. A una profundidad de aproximadamente 10 millas, el terremoto provocó un fuerte movimiento del suelo en una amplia parte del sur de California.

El USGS mantiene aquí una lista actualizada de respuestas a “¿Lo sentiste?”.

Un mapa de intensidad del USGS (abajo) muestra que el temblor más fuerte, designado en rojo, se informó en áreas al norte de Los Ángeles a medida que la ruptura se extendía en esa dirección.

Los residentes del sur, incluido el centro de Los Ángeles y las áreas densamente pobladas a su alrededor, informaron temblores “fuertes” y “muy fuertes” menos intensos, indicados por cuadrados amarillos y naranjas.

La mayor parte del daño se produjo en comunidades al norte de Los Ángeles, pero hubo zonas muy afectadas, como Sherman Oaks, West Hollywood e incluso Santa Mónica.

La comunidad costera está a unas 15 millas de distancia de los epicentros del terremoto de Northridge, pero el suelo blando, el sistema de fallas del sur de California y los edificios más antiguos de Santa Mónica probablemente contribuyeron a daños significativos.

Los informes de daños y víctimas se desarrollaron a lo largo del primer día.

Terremoto de Northridge: una mirada al pasado en las primeras horas después del sismo.

Con $20 mil millones en daños y $49 mil millones en pérdidas económicas, fue el desastre natural más costoso jamás ocurrido en ese momento en los Estados Unidos, pero los daños podrían haber sido peores si la ruptura se hubiera extendido hacia el sur, hacia las áreas más densamente pobladas en el centro de Los Ángeles y sus alrededores. Ángeles.

En ese momento, la población del condado de Los Ángeles se estimaba en 9 millones de personas. Hoy en día, son alrededor de 10,1 millones, de los cuales casi 4 millones sólo se encuentran en la ciudad de Los Ángeles.​

