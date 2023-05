Un enemigo silencioso al acecho de los jóvenes en Estados Unidos

El suicidio es la segunda causa de muerte en jovenes entre los 10 y 24 años en Estados Unidos.

Sin embargo, hay un grupo, entre este rango de edad, que es mucho más vulnerable: la comunidad LGBTQ.

Los jóvenes de la comunidad LGBTQ frecuentemente son víctimas del acoso físico y verbal. Muchas veces, sufren en silencio, lo que los hacen más susceptibles al suicidio.

la doctora Geny Zapata nos dice dónde acudir a pedir ayuda y qué hacer si identicamos posibles señales de suicidio.

Uno de estos jóvenes que optó por esta salida es Nathan. A los 13 años, apenas abrazaba el inicio de su vida.

“Lo extraño tanto”, dice su madre Ester Ybarra-Bryant. “Más que nada, su sonrisa y sus abrazos”.

Nathan tomó la decisión de quitarse la vida mientras su familia estaba fuera de casa. El monóxido de carbono proveniente de un vehículo encendido en el garaje de su hogar, fue la causa de su fallecimiento.

“Me dijo que estaba enfermo y se quedó en casa”, dice su madre, quien decidió llamarlo por teléfono cuando ya estaba en la oficina.

“Cuando me dijo ‘adios mama, te amo’, la garganta, la voz, se le quebró”, cuenta Ybarra-Bryant desconsolada. “Como madre, no me sentí bien”.

Su presentimiento se convirtió en pesadilla cuando su hija la llamó a la oficina para decirle que había encontrado a Nathan en el garage, inconsciente por los efectos del monóxido de carbono.

“Con eso, me salió toda la vida, con un grito, que toda la oficina lo escuchó”, recuerda Ybarra-Bryant. “Por la muerte de mi hijo, porque no lo podía creer. Era un shock. Me caí en la silla y no podía moverme”.

Su hijo nunca le habló sobre su sexualidad pero ella tenía un presentimiento.

“No fue hasta el funeral”, recuerda Ybarra-Bryant. “Llegó una mamá, me dijo, “Ester, ¿sabes que lo estaban haciendo bullying, lo estaban maltratando?’”

De acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, casi el 40% de estudiantes de preparatoria dicen que han experimentado algún tipo de ansiedad o depresión en el último año.

Necesidad de apoyo

Segun Trevor Project, mas del 40% de los jovenes LGBTQ considerarons seriamente el suicidio durante el último año.

“Hay falta de apoyo, mucha discriminación, falta de aceptación”, dijo Joanna Amenero, terapista del Condor Center.

Amenero también destaca los signos que pueden mostrar los jóvenes y las personas que están pasando por una depresión o un problema.

“El aislamiento, también en cambios en comportamiento, humor, problemas para comer, para dormir, pueden ser indicaciones de que están pasando por un momento muy difícil”, dice Amenero.

La terapista destaca que es importante ofrecer apoyo a las personas que pueden mostrar estos comportamientos.

“A veces preguntar, ‘¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?, puede ser la única pregunta que esa persona está necesitando en ese momento”, dice Amenero.

Un tema ausente entre los latinos

Andy Plascencia atravesó por una etapa difícil durante la pandemia, debido a su sexualidad.

“Entre los latinos, yo creo que la homosexualidad es un tema ausente, que no se platica”.

Su vida se sumergió en pensamientos oscuros.

“Entonces, me dije, ‘yo no pertenezco aquí, no debería de estar aquí’, cuenta Plascencia.

El joven llegó a considerar el suicidio en dos oportunidades, a los 20 y los 22 años. Pero, a través de terapia, evitó dar un salto al vacío.

“Me dije que, no importando que persona me acepte o no me acepte, yo me voy a comprometer a ser quien soy”, dijo Plascencia

La abogada Iliana Villalobos habla sin problemas del momento en su juventud en que padeció depresión y gracias a la ayuda que recibió pudo superarlo. Ahora ella ofrece charlas.

Una cicatriz sin sanar

La cicatriz que dejó la partida de Nathan en el corazón de su madre no ha sanado del todo.

Pero ese mismo dolor es lo que la impulsa a evitar que otras familias pasen por lo mismo.

Abran la puerta de comunicación. Ese niño le va a decir la verdad”, aconseja Ybarra-Bryant.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con la línea directa nacional de prevención del suicidio al 988, o con la línea de texto de crisis enviando un mensaje de texto con el mensaje “Home” al 741741, en cualquier momento.