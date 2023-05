“El suicidio no resuelve los problemas”: joven trans relata cómo buscó ayuda cuando más lo necesitaba

La segunda causa de muerte en jóvenes entre los 10 a 24 años en este pais es el suicidio, un factor en donde los jovenes LGBTQ son aún más vulnerables.

Sin embargo, de acuerdo a expertos, el contar con el apoyo de por lo menos un adulto reduce el riesgo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Y eso es justamente lo que podría haberle salvado la vida a Alejandre Rodríguez, quien enfrentó el rechazo de su familia y la sociedad debido a su sexualidad durante su adolescencia.

Los jóvenes de la comunidad LGBTQ frecuentemente son víctimas del acoso físico y verbal. Muchas veces, sufren en silencio, lo que los hace más susceptibles al suicidio. Enrique Chiabra reporta.

“Cuando fuí adolescente, si tenía pensamientos de suicidio. Tenía muy baja estima”, cuenta Alejandre. “Me peleaba mucho con mis papás y el estrés de la escuela”.

Aunque tocó a su puerta y no tuvo éxito, el fantasma del suicidio le paso muy de cerca.

“Yo tengo una amiga, específicamente, que se murió porque ella también era trans, y la acosaban mucho en su trabajo, cuando caminaba a su casa”, cuenta Alex. “Yo trataba de apoyarla en lo que podía pero no se sabe lo que pasa en la mente de la gente”.

Nancy Paloma Collins, terapista directora de Paloma Therapy, destaca que el 73% de las personas que se identifican transgénero tienen mucha ansiedad, y más del 50% sufren de depresión.

En el último año, uno de cada cinco jóvenes transgénero intentó suicidarse, según cifras del Trevor Project.

“Una persona que es gay o lesbiana, por ejemplo puede decir, ‘le voy a decir a mis amigos, después a mis padres, y despues salgo al mundo’”, dice Collins.

Según los CDC, 45% de los jóvenes gay, lesbianas y bisexuales han considerados el suicido, pero existen recursos para prevenir otra muerte más. Enrique Chiabra reporta.

“Un joven transgénero es totalmente diferente. En cuanto salen y empiezan los cambios físicos, empieza la discriminación, el rechazo”.

Aunque Alejandre enfrentó el rechazo en la calle, nunca lo vivió en su hogar. Su madre siempre estuvo pendiente de su bienestar.

“Mi mamá me apoyó inmediatamente”, dijo Alejandre. “Ella fue la persona, [que] llegaba cuando la llamaba, que me recogía de una situación que me sentía muy perdido, como que me quería suicidar”.

La abogada Iliana Villalobos habla sin problemas del momento en su juventud en que padeció depresión y gracias a la ayuda que recibió pudo superarlo. Ahora ella ofrece charlas.

Una encuesta del Trevor Project resalta que, tener al menos un adulto aceptante puede reducir en un 40% el riesgo de intento de suicidio entre la juventud LGBTQ.

Cuando el camino parecía terminarse, Alejandre buscó ayuda y recibió terapia por 10 años.

“El suicidio no resuelve los problemas”, dice Alejandre. “Solamente elimina la posibilidad de que las cosas salgan mejor en el futuro”.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con la línea directa nacional de prevención del suicidio al 988, o con la línea de texto de crisis enviando un mensaje de texto con el mensaje “Home” al 741741, en cualquier momento.

Servicios de salud mental en el condado de Los Ángeles