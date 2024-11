Periodo de inscripción en Medicare: cómo evitar estafas y el robo de información personal

Durante el periodo de inscripciones al seguro médico, circulan múltiples estafas. Una de ellas trata de engañar a los beneficiarios de Medicare.

Los estafadores llaman a los adultos mayores que podrían ser beneficiarios de Medicare para ofrecerles “ayuda” e “información” que no es más que un anzuelo para robarles sus datos personales.

“Lo único que están buscando es obtener tu número de Medicare”, señala Gil Cabrera, portavoz de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP). “¿Para qué? Para después mandarle al gobierno unas cifras exorbitantes en facturas de productos o servicios que tú jamás recibiste”.

El periodo de reinscripción para medicare comienza este 15 de octubre y cierra el 7 de diciembre

Según cálculos de la Asociación Nacional contra el Fraude de Salud, (NHCAA) las pérdidas anuales por fraudes al sistema de Medicare y Medicaid cuestan a los contribuyentes más de $100 mil millones.

Uno de los fraudes que se han reportado recientemente es aquel en donde los estafadores llaman a los usuarios y les aseguran que recibirán una “nueva tarjeta con un chip”. A continuación les piden confirmar sus datos.

Cabrera resalta que esto no es cierto ya que las tarjetas más nuevas de Medicare se emitieron antes de abril del 2019 y no hay ninguna actualización. Si llaman para verificar, no se debe suministrar información alguna.

Si la persona no ha pedido ayuda y recibe la visita de alguna persona, recibe una llamada o mensajes de texto para ofrecerle apoyo con su plan de Medicare, debe ignorarlo de inmediato.

Los planes de salud legítimos solo contactan a los usuarios si les pidió información o ya tiene una relación con ellos.

Es importante revisar los estados de cuenta de Medicare y asegurarse de no tener cargos o cobros fraudulentos.

Solo busque asesoramiento con agencias de confianza como AARP

Este tipo de fraudes pueden reportarse a la línea de abusos del Senior Medicare Patrol (SMP) por el (877) 808 2468.