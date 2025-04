¿Comes alimentos procesados? Mira lo que dicen expertos sobre su efecto en la salud

El ajetreo de la vida diaria no permite que las familias puedan alimentarse en forma balanceada, por lo que la comida empaquetada se ha convertido en algo muy conveniente.

“Termino de trabajar, ya está oscuro, estoy cansada. La mente a veces no da ganas de cocinar”, dice Juliana Cabrera.

A Cabrera le sucede como a tantas personas: quiere comer saludablemente, pero a veces el tiempo no le alcanza.

Los alimentos ultraprocesados son comidas elaboradas a partir de procesos industriales y con ingredientes como aditivos, colorantes y conservantes que no pueden duplicarse en una cocina casera.

Ella señala que trata de hacer comidas simples y saludables la mayoría de las veces, pero también se ayuda con algunas cositas congeladas, que le vienen muy bien para momentos en que simplificarse la vida, es necesario, como lo hizo recientemente.

“Llegué recién de un viaje, mi esposo está de viaje. Entonces solucioné el almuerzo con unos pequeños ultras procesados en el congelador, y los metí en la freidora de aire”, cuenta Cabrera.

La comida empaquetada se ha convertido en una parte esencial de la alimentación del consumidor en Estados Unidos. Según Consumer Reports, el 60% de la dieta promedio estadounidense consiste en comidas ultra procesadas.

“Estamos hablando de comidas manufacturadas en industrias, como frituras, galletas empaquetadas, bebidas con alto contenido de sodio y azúcar y que suelen contener una larga lista de ingredientes químicos”, destaca Jodhaira Rodríguez, experta de Consumer Reports

Esta comida tiende a ser densa en calorías, haciendo más fácil consumir grandes porciones, que pueden resultar en aumento de peso y un riesgo elevado de desarrollar diabetes, entre otros problemas de salud.

Incluso, como explican los expertos, algunas comidas que podrían parecer saludables, como los embutidos de pavo o el pan integral empaquetado, pueden ser altamente procesadas y contener muchos aditivos, azúcar, o sal.

The Kraft Heinz Not Company LLC presentó NotHotDogs y NotSausages, los primeros alimentos de Oscar Mayer a base de plantas y la primera innovación en carne a base de plantas de la empresa conjunta entre The Kraft Heinz Company y TheNotCompany, Inc.

“Tu mejor opción es comer más comidas de un solo ingrediente. Pero si no puedes evitar las comidas procesadas por completo, elige aquellas que son mínimamente procesadas”, dijo Rodriguez.

El pescado enlatado, como el atún, salmón y sardinas, son una manera más sana, y económica de ingerir proteínas. También las sopas y los granos precocidos pueden ahorrar mucho tiempo en la cocina. Pero es importante revisar el contenido de sodio.

Lo ideal es hacer como Cabrera, quien asegura que combina alimentos enteros con algunos ingredientes procesados para asegurarse que su dieta sea saludable y se conforme a su estilo de vida.

Según Consumer Reports, tras evaluar un total de 45 estudios el Diario Médico Británico, descubrió que ingerir comidas ultra procesadas está relacionado a 32 condiciones médicas, incluyendo el cáncer, la enfermedad cardiaca, y la depresión.