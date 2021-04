El condado de Orange se preparan para la expansión de elegibilidad para las vacunas

El miércoles, los funcionarios del condado de Orange estaban aumentando para el primer día de acceso completo a las vacunas COVID-19 para cualquier persona de 16 años o más que desee una.

Por ahora, los funcionarios del condado no tendrán que aumentar la dotación de personal en sus sitios de vacunación, dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No tenemos que subir demasiado porque nuestra asignación de dosis no cambia y todavía estamos programando las mismas 15,000 o más por día", dijo Kim. "Por lo tanto, no creo que sea más significativo desde el punto de vista del personal". Pero cuando haya un aumento significativo en las asignaciones de vacunas, habrá un aumento correspondiente en la dotación de personal, dijo Kim.

Hasta ahora, el condado ha distribuido casi 2 millones de dosis de vacuna, dijo Kim. Los sitios de vacunación administrados por el condado estarán abiertos de 8 a.m. a 5 p.m. como de costumbre, pero los jueves, el sitio del Centro de eventos y ferias de OC estará abierto desde el mediodía hasta las 8 p.m., dijo Kim.

El sitio de vacunación de COVID-19 administrado por el condado de Los Ángeles en El Centro Recreativo de Sereno cerrará el martes al final del día, y será reemplazada a partir del miércoles por una nueva clínica de vacunas en el parque Eugene A. Obregón en el este de Los Ángeles.

“Animaría a la gente a buscar la opción de citas el mismo día”, dijo. "Los estamos ofreciendo donde estén disponibles mañana, por lo que mañana podría ser tu día de suerte y puedes entrar y eliminar esa cita rápidamente".

La pausa en la vacuna Johnson & Johnson probablemente no tendrá un impacto sustancial en las vacunas, dijo Kim. "Tiene un impacto en la medida en que tengamos menos dosis de vacunas en general", dijo Kim. "Pero no fue la mayor parte de las vacunas que distribuimos, así que de esa manera no creo que tenga un impacto a largo plazo".

Los funcionarios del condado no han visto ningún favoritismo entre los residentes hacia ninguna de las vacunas, dijo Kim. “Pensamos que podría haber algunas dudas entre algunos residentes del Condado de Orange”, dijo Kim. “Pero cuando hace una cita, sabe qué plataforma de vacunas está recibiendo...y tuvimos una respuesta muy pareja de que los residentes del Condado de Orange no tenían ninguna preferencia en particular. Todos eran igualmente populares ".

Kim también señaló que parece que las dudas sobre las vacunas están disminuyendo, a juzgar por las encuestas que los expertos han estado haciendo.

Más detalles del estudio de la farmacéutica.

A partir del miércoles, la tasa de casos del condado por cada 100,000 residentes era de 2.9 y la tasa de positividad general era de 1.5%. La tasa de positividad entre las comunidades desfavorecidas en la categoría de equidad en salud se redujo al 1,6%, dijo Kim.

Según la actualización semanal del estado, emitida los martes, la tasa de positividad de la prueba del condado se mantuvo en 1.6%, mientras que la tasa de casos ajustada por 100,000 personas en un promedio de siete días con un retraso de siete días se mantuvo en 3.

La tasa del Cuartil de Equidad en Salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, mejoró del 2.1% al 1.8%. Las tasas de positividad del condado califican para el nivel amarillo menos restrictivo del sistema de cuatro niveles del estado para reabrir la economía, pero el recuento de casos todavía está en el nivel naranja.

Una graduación en el nivel amarillo requiere que la tasa de casos sea inferior a 2 por 100,000 habitantes. El condado también reportó solo 89 nuevos casos de COVID-19 el miércoles y 13 muertes adicionales.

México anunció el martes el inicio de los ensayos clínicos con humanos de su vacuna contra el COVID-19 y el gobierno dijo que confía en que el fármaco pueda estar listo para finales de 2021.

El recuento acumulativo de casos ahora es de 252,627 y el número de muertos aumentó a 4,862.

Con las muertes del miércoles, el número de muertos para marzo aumentó a 158.

El miércoles, por primera vez se informó una muerte para abril, que ocurrió el 1 de abril, pero las muertes por COVID-19 a menudo se escalonan o se retrasan en la notificación por una variedad de razones.

El número de muertos en febrero aumentó a 562. El número de muertos en enero, el mes más mortífero de la pandemia, se mantuvo en 1,493.

Obligó a las autoridades locales a implementar los operativos emergentes para retirar varias toneladas de alga de las playas.

Las hospitalizaciones por coronavirus aumentaron de 115 el martes a 122 el miércoles y el número de pacientes de la unidad de cuidados intensivos disminuyó de 31 a 30.

El condado tiene el 35,8% de sus camas de UCI disponibles y el 70% de sus ventiladores. El miércoles se informaron otras 13,143 pruebas, lo que elevó el total acumulado a 3.494.789. El condado está realizando 297,6 pruebas por cada 100.000 personas en un promedio de 7 días con un retraso de 7 días.

El condado anunció que cerrará sus grandes sitios de prueba en el OC Fair & Event Center y el Centro de Convenciones de Anaheim el 30 de abril. Kim dijo que la demanda en los sitios de prueba ha disminuido a favor de los kits de correo para el hogar.