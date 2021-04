Consulado de México advierte que estafadores están cobrando por servicios que son gratuitos

El Consulado de México en Los Ángeles lanzó una alerta a la comunidad tras percatarse de que hay gente que está cobrando por hacer citas en la sede diplomática.

Para tramitar un pasaporte u otro documento en el Consulado de México, sobre todo durante la pandemia, se requiere hacer una cita, lo cual es gratis, así que nadie le debe cobrar por ello.

La pandemia cambió muchas cosas, y el Consulado General de México en Los Ángeles, no es la excepción. Para conseguir documentos consulares, se requiere hacer una cita, pero el servicio se ha visto reducido, alargando la espera.

"Ciertamente hay una gran demanda de documentos y reconocemos que en los últimos días ha sido un poco complicado programar una cita", dijo Felipe Carrera, cónsul encargado de protección-Consulado de México en Los Ángeles.

Aparentemente, esto ha generado que surjan personas que cobran por conseguir citas, lo cual, como aclara el consulado, no está avalado por ellos.

“No tenemos la certeza de que les cumplan, y eso es lo que nos preocupa, porque lo que no queremos es que haya gente que se preste como gesto del consulado, porque no existen, no tenemos intermediarios oficiales. La relación que hemos procurado tener es siempre directa”, señalo Carrera.

¿Las ofertas se han publicado en los medios sociales, y el costo?

“Ronda entre los $40 por cita, lo cual, es bastante oneroso, porque si te pones a ver, el precio de una matrícula es de $30, y la vas a sumar 40 a la cita?

Evidentemente te sale muy caro un servicio que es gratuito", dijo Carrera.

El consulado reitera que la única forma de hacer una cita es a través del sistema Mexitel, ya sea llamando al 877-639-4835, o visitando el portal mexitel.sre.gob.mx donde le pedirán un correo electrónico para confirmar su cita.

Si usted tiene una emergencia comprobable, y requiere un pasaporte o matrícula consular de manera expedita, puede mandar un correo electrónico a emergenciasdoclan@sre.gob.mx o llamar al centro de información y atención a la persona migrante (CIAM) al 520 623 7874

Recuerde que si alguien le cobra por este servicio, podría estar tratando con un estafador, pues el consulado no trabaja con ningún intermediario para agendar citas, si desea puede reportarlo al Consulado General de México en Los Ángeles a través de sus redes sociales.