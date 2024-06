El D-Day Doll, un avión restaurado de la Segunda Guerra Mundial que se exhibe en Riverside

Vuelos en un avión histórico que jugó un papel clave en el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial seran parte del evento del 80 aniversario del Día D en Riverside.

El C-53 Skytrooper restaurado, llamado D-Day Doll, es una pieza central de la historia que se exhibe en el Aeropuerto Municipal de Riverside. El evento organizado por el Ala Inland Empire de la Fuerza Aérea Conmemorativa marca el 80 aniversario del desembarco de las fuerzas aliadas el 6 de junio de 1944 en las playas de Francia.

El jueves y el sábado se ofrecerán vuelos conmemorativos en el avión meticulosamente restaurado, construido en la fábrica de Douglas en Santa Mónica, que transportaba paracaidistas sobre Francia.

El avión fue entregado al ejército el 7 de julio de 1943 y asignado al 434º Grupo de Transporte de Tropas. Estuvo estacionado en bases en Nebraska e Indiana antes de llegar a Aldermaston de la Royal Air Force en Inglaterra en marzo de 1944.

La misión del Día D consistió en remolcar planeadores con refuerzos para las tropas que desembarcaron más temprano en la noche cerca de la playa de Utah en Normandía, una de las playas asaltadas por las tropas aliadas. El avión voló tres misiones el día D y el día siguiente, la mayoría al amparo de la oscuridad.

Completamente equipado, el avión transportaba a unos 18 paracaidistas cargados con equipo y suministros.

“En ese momento, estaba oscuro”, dijo Chris Clarke, del Ala del Inland Empire. “Salieron muy tarde para sobrevolar Francia después de medianoche. Así que iban a volar en total oscuridad, caer en la oscuridad, aterrizar en la oscuridad. Cuando saltaban, en la mayoría de los casos, les disparaban. Y, no puedes responder. Sólo esperabas llegar al suelo y hacer lo que tenías que hacer”.

Los paracaidistas no siempre aterrizaban en zonas de lanzamiento designadas, lo que significa que muchos primero tenían que averiguar dónde estaban.

El avión formaba parte de la Operación Market Garden en los Países Bajos, el reabastecimiento de Bastogne y el crucial cruce del río Rin cuando los aliados se acercaban al corazón de Alemania. El avión también se utilizó para evacuar a militares heridos a Inglaterra.

Durante la segunda guerra mundial miles de mujeres salieron de sus hogares y entraron a la fuerza laboral para ayudar a Estados Unidos a ganar el conflicto. Se les conoce como las Rosies, o “Rosie the Riveter'', fueron las manos que construyeron el armamento que se necesitaba en la lucha.

El 6 de junio es un día de recuerdo y homenaje a los miembros del servicio que desembarcaron en Normandía y lucharon para liberar la Europa occidental ocupada por los nazis.

Veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá se encuentran en Normandía esta semana para conmemorar los 80 años de la audaz operación que contribuyó a la derrota del líder nazi Adolf Hitler.

