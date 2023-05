Cuatro hospitalizados por fuga de gas en refinería de Wilmington

Cuatro personas fueron hospitalizadas el jueves por la mañana después de haber estado expuestas a fugas de gases en una refinería en Wilmington.

Uno de los trabajadores se encontraba en estado grave. Un trabajador fue bajado desde una plataforma elevada al suelo por medio de una camilla y un sistema de cuerdas. Los bomberos llegaron a la plataforma utilizando un camión con escalera.

Los bomberos respondieron a la refinería en la comunidad al oeste de Long Beach, justo después de las 6:30 a.m., después de un informe de fugas de butano y sulfuro de hidrógeno, dijo LAFD.

Los equipos cerraron la fuga. No se ordenaron evacuaciones en los vecindarios cercanos.

Los cuatro pacientes hospitalizados eran un hombre de 40 años en estado grave y otros tres hombres, de 26, 35 y 43 años, con lesiones moderadas.

Las circunstancias de la fuga estaban bajo investigación.

