Extraño misterio: encuentran una máquina de ultrasonido abandonada en Whittier

Un par de hombres desconcertados en Whittier se sorprendieron y se divirtieron cuando descubrieron un equipo de ultrasonido abandonado en la calle por un valor de $10,000.

Troy Silva estaba dentro de su restaurante en Whittier Boulevard el viernes cuando recibió un mensaje de texto de su amigo, Jason Barrio. El mensaje lo instaba a salir y ver lo que su amigo encontró.

“Fue divertido”, dijo. “Quiero decir, todos nos reíamos”.

Junto a Barrio había una máquina envuelta en plástico. Después de desempacarla, los hombres descubrieron que era una máquina de ultrasonido Hewlett-Packard.

Confundidos pero divertidos de todos modos, los dos llamaron a la policía para presentar un informe. Dijeron que fue entonces cuando se enteraron de más información sobre la máquina rebelde.

“Mientras estábamos haciendo esto, una camioneta se detiene con dos hombres adentro”, dijo Silva. “Me llama… dice que un hombre sin hogar lo abandonó allí mismo. Lo estaba empujando por el bulevar y lo dejó allí”.

El Departamento de Policía de Whittier dijo que consultó con dos hospitales locales, pero ninguno de ellos extravió la máquina. Un investigador se enteró más tarde de que la máquina pertenece a un médico local que recientemente había trasladado su consultorio de la zona a otra ubicación.

Ese médico dijo que pensó que se había llevado todo su equipo, pero cuando vio una imagen de la máquina encontrada, se dio cuenta de que los transportistas de alguna manera la habían pasado por alto.

Los oficiales dijeron que planean reunir el artículo con su legítimo propietario el martes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.