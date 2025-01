Video capta a empleados siendo presuntamente maltratados en su lugar de trabajo en Van Nuys

Varios de nuestros televidentes contactaron a Telemundo 52 Los Ángeles por un incidente que fue grabado en video en donde aparentemente varios trabajadores de un restaurante son maltratados verbal y físicamente por uno de sus compañeros.

Las imágenes, que fueron publicadas en TikTok, se han hecho virales y hemos sido testigos de personas que han llegado hasta este lugar para expresar su descontento tras los hechos

En el video es posible ver cómo aparentemente una empleada del restaurante parece agredir verbal y físicamente a sus compañeros de trabajo mientras trataban de despachar órdenes. El incidente ocurrió en la madrugada del año nuevo en el restaurante ubicado en Van Nuys.

La persona que grabó el video, quien no quiso ser identificado, dijo que “yo decidí grabar porque yo miraba en los rostros de ellos que se sentían muy apenados y a veces se reían con los clientes para quedar bien y no perder su trabajo”.

El video fue puesto en las redes sociales, lo que provocó la llegada de varios residentes al lugar para expresar su descontento.

Una de las residentes indignadas es Lupe Llerenas quien dijo que “muy malo ver cómo tratan a la gente latina, gente que no se puede defender. Así no se tiene que tratar a un humano, no importa la raza que sea, no importa lo que eres, así no se trata a las personas”.

Bajo las leyes federales y estatales, todo trabajador tiene derechos y protecciones, por lo que, situaciones como estas, de acuerdo con expertos, podrían tener consecuencias legales.

“A menudo las personas dudan en hacer una denuncia, ya que tienen miedo por ellos y sus familias y tal vez porque no saben qué acciones tomar, pero hay abogado, detectives y autoridades que los pueden asistir y que tomarán estas denuncias y harán cumplir las leyes”, dijo el abogado Greg Wong.

Cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio, puede denunciar casos de maltrato, acoso u hostigamiento, entre otras violaciones laborales.

“Lo que quiero decir es que busquen a un abogado, y si no se pueden, busquen a un líder comunitario, o alguien en la iglesia a un trabajador social para que les indiquen el proceso de buscar ayuda”, agregó Wong.

El dueño del restaurante respondió a Telemundo 52 Los Ángeles diciendo que el día de mañana dará una declaración sobre lo ocurrido.