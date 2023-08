Víctima de tiroteo en Cook’s Corner celebra con gratitud su cumpleaños desde el hospital

Un sobreviviente del mortal tiroteo en Trabuco Canyon compartió un sentido mensaje de agradecimiento durante su cumpleaños desde su cama en el hospital.

Michael (Mike) Bertuccini estaba afuera del bar y restaurante en Trabuco Canyon del condado de Orange el 23 de agosto, donde decenas de personas se reunieron para el especial Spaghetti Night de $8 y música en vivo. Mike estaba ayudando a un amigo a arreglar una luz trasera cuando un ex oficial de policía del sur de California de 59 años abrió fuego. Fue una de las seis personas hospitalizadas tras el tiroteo que dejó tres víctimas muertas.

Los familiares dijeron que Mike, padre de dos hijos, y su amigo escucharon lo que pensaron que eran fuegos artificiales, pero luego vieron a un hombre sosteniendo un arma.

"Michael sintió un dolor agudo en las costillas y se dio cuenta de que el hombre les estaba disparando", dijo la familia en un comunicado en una página de GoFundMe. "Michael empujó a su amigo hacia una zanja que estaba cerca y dijo: 'Nos está disparando'. Una vez que empujó a su amigo a un lugar seguro, Michael trepó a la zanja donde se desplomó en el suelo. Su amigo, temiendo que el hombre llegara a la zanja y les disparara, comenzó a arrastrar a Michael por el barro debajo de un paso elevado y esperó, esperando que el hombre no llegaría a donde se estaban escondiendo".

El martes, Bertuccini cumplió 48 años. Con una tarjeta de cumpleaños y aún respirando a través de un ventilador en el Providence Mission Hospital en Mission Viejo, Bertuccini compartió un mensaje de agradecimiento a quienes lo ayudaron a sobrevivir una noche de violencia mortal.

"Gracias al Departamento del Alguacil del Condado de Orange, por llegar rápido", dijo Bertuccini. "Y a los socorristas y a mis amigos por llevarme a la camilla y al hospital, muchas gracias".

Bertuccini ha estado conectado a un ventilador desde que llegó al hospital. Después de dos cirugías, permanece en condición crítica, pero estable.

Los agentes del orden llegaron al bar en Santiago Canyon Road dos minutos después de los primeros informes de disparos, dijeron las autoridades.

Daniel Bertuccini, hermano de la víctima, dijo que está agradecido por la rápida respuesta de las autoridades y los bomberos y paramédicos.

"Rápidamente lo sacaron de la zanja, lo pusieron en esa camilla y lo llevaron a la ambulancia", dijo Daniel Bertuccini. "Sé que si los oficiales no hubieran hecho eso, mi hermano tal vez no estaría hoy aquí".

El tirador, identificado como un ex oficial del Departamento de Policía de Ventura que apuntó a su ex esposa antes de abrir fuego contra otras personas, fue asesinado a tiros por los agentes que respondieron. La esposa del tirador se encontraba entre los hospitalizados.

