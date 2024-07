Estas son las ciudades de EEUU que han albergado los Juegos Olímpicos

LOS ÁNGELES - Con el pebetero olímpico encendido en París, no pasará mucho tiempo antes de que los Juegos regresen a Estados Unidos.

Estados Unidos tiene mucha experiencia como anfitrión en su haber. No sólo se agregarán más en 2028, sino que la nación ahora tiene otros Juegos Olímpicos programados para 2034.

Echemos un vistazo a una cronología de las ciudades de Estados Unidos que albergaron a lo largo de la historia olímpica y algunos momentos importantes de cada uno de esos Juegos.

¿Qué ciudades de Estados Unidos han albergado unos Juegos Olímpicos?

Estados Unidos ha sido sede de los Juegos Olímpicos ocho veces a lo largo de su historia: cuatro Juegos de Verano y cuatro Juegos de Invierno. En 2028, los Juegos Olímpicos de Verano se llevarán a cabo en Los Ángeles, por lo que será la novena vez que Estados Unidos sea el anfitrión.

Este es un vistazo a todas las veces que Estados Unidos ha sido sede de los Juegos Olímpicos:

Juegos Olímpicos de Verano de 1904: San Louis, Missouri

Chicago ganó originalmente la candidatura para albergar los primeros Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Sin embargo, los organizadores de la Exposición de Compra de Luisiana (también conocida como Feria Mundial de St. Louis) en Missouri no querían que se celebrara otro evento internacional en el mismo período. Entonces, los Juegos Olímpicos de 1904 se vieron obligados a trasladarse a St. Louis y pasar a formar parte de la Exposición Universal.

Se desarrollaron varias competiciones a lo largo de cuatro meses y medio, y los Juegos Olímpicos de St. Louis de 1904 iniciaron la ahora famosa tradición de otorgar medallas de oro, plata y bronce a los ganadores de las pruebas. El boxeo, la lucha libre, el decatlón y una prueba con mancuernas hicieron su debut en los juegos de 1904.

Juegos Olímpicos de Invierno de 1932: Lake Placid, Nueva York

En 1932, la pequeña ciudad de Lake Placid, Nueva York, fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Más de 350 atletas de 17 países se reunieron para competir en unos juegos inaugurados oficialmente por Franklin D. Roosevelt, el entonces gobernador de Nueva York, el 4 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Lake Placid de 1932 fueron la primera vez que se utilizó un podio de victoria en los Juegos de Invierno. Jack Shea, un patinador de velocidad y local de Lake Placid, hizo historia al ser el primer atleta olímpico en obtener el oro en el podio y al convertirse en el primer atleta en ganar dos medallas de oro en los mismos Juegos.

Juegos Olímpicos de Verano de 1932: Los Ángeles, California

Dado que la ubicación estaba en una región relativamente remota de California, y 1932 estaba en medio de la Gran Depresión, la participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fue la más baja desde 1904: solo participó la mitad de los atletas que los que lo hicieron cuatro años antes.

A pesar de la baja asistencia de los atletas, una multitud estadounidense récord se reunió en vivo para ver la Ceremonia de Apertura en el recién construido Los Angeles Memorial Coliseum. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles también fueron históricos por otra razón: fue la primera vez en la historia olímpica que los Juegos se redujeron a sólo 16 días. Anteriormente, la competición había durado 79 días.

Juegos Olímpicos de Invierno de 1960: Squaw Valley, California

Squaw Valley presentó una oferta al Comité Olímpico Internacional en 1955, incluso antes de que existiera el complejo. De hecho, Alexander Cushing, un abogado, era el único habitante y propietario de una casa en todo el lugar cuando fue seleccionado para albergar los Juegos Olímpicos de 1960.

Los Juegos Olímpicos de 1960 tuvieron muchas novedades. Fueron los únicos Juegos de Invierno que no incluyeron una competición de bobsleigh debido a la falta de participación. Además, los Juegos Olímpicos de Squaw Valley son donde debutaron el biatlón masculino y el patinaje de velocidad femenino. También es donde el esquiador francés Jean Vuarnet se convirtió en el primero en ganar una medalla utilizando esquís de metal en lugar de esquís de madera.

Juegos Olímpicos de Invierno de 1980: Lake Placid, Nueva York

Casi 50 años después de que Lake Placid fuera sede por primera vez, los Juegos Olímpicos regresaron en 1980. Fueron los primeros Juegos en los que se utilizaron máquinas de nieve para crear nieve artificial y garantizar las mejores condiciones posibles para sus eventos.

El patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden se convirtió en la primera persona en la historia olímpica en ganar cinco medallas de oro en pruebas individuales en los mismos Juegos cuando estableció récords en las cinco pruebas de patinaje de velocidad desde 500 m hasta 10.000 m. En los Juegos de Lake Placid de 1980 también se produjo el “Milagro sobre el hielo”, cuando el equipo de hockey masculino de Estados Unidos sorprendió a la URSS en su camino hacia una medalla de oro.

Juegos Olímpicos de Verano de 1984: Los Ángeles, California

Los Ángeles fue la única ciudad que presentó su candidatura y, por tanto, fue elegida para albergar los Juegos Olímpicos de Verano de 1984. Después de un boicot liderado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, la Unión Soviética, como era de esperar, organizó un boicot de venganza en 1984. A pesar de que 14 naciones se mantuvieron alejadas, 140 Comités Olímpicos Nacionales participaron, lo que era un récord en ese momento.

En los Juegos Olímpicos de 1984 hicieron su debut olímpico la gimnasia rítmica, la natación sincronizada, la carrera ciclista en ruta femenina y el maratón femenino. También es donde el primer atleta parapléjico participó en una prueba de medallas cuando el arquero Neroli Fairhall de Nueva Zelanda compitió en silla de ruedas.

Juegos Olímpicos de Verano de 1996: Atlanta, Georgia

Una docena de años después, los Juegos Olímpicos de Verano regresaron a los Estados Unidos cuando Atlanta fue sede de los Juegos de 1996. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, participaron los 197 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos.

Después de que el legendario boxeador y activista Muhammad Ali encendió el pebetero, el voleibol de playa, el ciclismo de montaña, el remo ligero y el fútbol femenino, junto con el primer deporte exclusivo para mujeres, el softbol, ​​hicieron su debut olímpico. Atletas de 79 países, un récord, ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Atlanta y 53 países se llevaron el oro a casa.

Desafortunadamente, estos Juegos históricos estuvieron marcados por la tragedia cuando una bomba terrorista explotó en el Parque Olímpico Centenario, matando a dos personas e hiriendo a 110 más.

Juegos Olímpicos de Invierno de 2002: Salt Lake City, Utah

Los Juegos Olímpicos más recientes que se celebraron en Estados Unidos fueron en 2002, cuando Salt Lake City, Utah, fue sede de los Juegos de Invierno.

Los Juegos Olímpicos de Salt Lake City fueron históricos para la comunidad negra. La atleta estadounidense Vonetta Flowers se convirtió en la primera atleta negra en llevarse a casa una medalla de oro de invierno en bobsleigh femenino y el jugador canadiense de hockey sobre hielo Jarome Iginla le siguió como el primer ganador masculino negro.

Juegos Olímpicos de Verano 2028: Los Ángeles, California

La próxima vez que los Juegos regresen a Estados Unidos será para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Originalmente, estaba previsto que la oferta ganadora para los Juegos de 2028 se anunciara a mediados de 2021. Sin embargo, después de que varias ciudades retiraran su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el Comité Olímpico Internacional decidió adjudicar conjuntamente los Juegos de 2024 y 2028 en julio de 2017.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio. Los Juegos de 2028 se han comprometido a trabajar para ser los primeros “Juegos de Energía Positiva”, lo que significa que generarán más energía a través de esfuerzos de eficiencia y fuentes renovables que la energía necesaria para impulsar los Juegos Olímpicos.

Varios deportes nuevos (fútbol de banderas, lacrosse y squash) debutarán en los Juegos de 2028, mientras que el béisbol, el sóftbol y el cricket también regresarán.

Juegos Olímpicos de Invierno 2034: Salt Lake City, Utah

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán nuevamente en Utah en 2034.

El Comité Olímpico Internacional nombró a Salt Lake City como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2034 dos días antes de la Ceremonia de Apertura Olímpica de París. Era la única ciudad que el COI estaba considerando para los Juegos de Invierno de 2034.

¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en Estados Unidos?

Los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en los Estados Unidos fueron en el verano de 1904, por lo que fueron la primera vez que los Juegos se celebraron fuera de Europa.

Fueron necesarios algunos obstáculos para que los Juegos Olímpicos finalmente aterrizaran en St. Louis. El Comité Olímpico Internacional originalmente consideró a Filadelfia y Nueva York como ciudades anfitrionas y decidió otorgar los Juegos Olímpicos de 1904 a Chicago antes de que finalmente se trasladaran a St. Louis para combinarlos con la Exposición de Compra de Luisiana.

¿Qué ciudad de Estados Unidos fue la primera en albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno?

La primera ciudad de Estados Unidos en albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno fue Lake Placid. En 1932, una ciudad del norte del estado de Nueva York con una población de menos de 4.000 personas fue elegida sede de los Juegos Olímpicos.

Mientras el país enfrentaba una depresión económica, el presidente del Comité Organizador de Lake Placid, Godfrey Dewey, donó un terreno para la construcción de la pista olímpica de bobsleigh. También resultó muy útil cuando los Juegos Olímpicos de Invierno regresaron a Lake Placid en 1980.

¿Alguna ciudad de Estados Unidos ha sido sede de los Juegos Olímpicos dos veces?

Dos ciudades de Estados Unidos han albergado dos veces los Juegos Olímpicos: Lake Placid y Los Ángeles. Lake Placid fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1932 y 1980, mientras que Los Ángeles fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano en 1932 y 1984. Salt Lake City se unirá a la lista en 2034.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán la tercera vez que la ciudad sea anfitriona, lo que la convertirá en la primera ciudad de América del Norte y la tercera del mundo en hacerlo.

¿Cuántas veces Estados Unidos se ha postulado para albergar unos Juegos Olímpicos?

Estados Unidos se ha postulado para albergar unos Juegos Olímpicos 56 veces en total. Los Ángeles lidera todas las ciudades con 10 ofertas, seguida de Detroit (7), Lake Placid (6), Filadelfia (4), Chicago (4) y Salt Lake City.

¿Qué país ha sido sede de más Juegos Olímpicos?

Con sus ocho Juegos hasta el momento, Estados Unidos ha albergado más Juegos Olímpicos que cualquier otro país. Francia ha sido sede del segundo mayor número de Juegos Olímpicos, con seis.

Los Juegos de Tokio de 2020 fueron los cuartos Juegos Olímpicos de Japón, e Italia los empatará en el tercer lugar después de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina de 2026.

