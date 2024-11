Vendedores del Corredor Salvadoreño dicen haber sido removidos por equipos de limpieza

Decenas de vendedores fueron removidos la mañana del lunes de la avenida Vermont de la zona conocida como el Corredor Salvadoreño.

Según los comerciantes, alrededor de las 6:00 a.m., equipos de limpieza de la ciudad llegaron a la avenida Vermont hasta la calle 11 a realizar sus labores.

Los comerciantes dicen pensar que sería momentáneo, pero ahora no saben qué va a pasar con ellos, ya que hace un par de días la notificación fue diferente.

“La semana ante pasada nos pasaron diciendo que iban a hacer una limpieza y que iban a lavar y que las carpas las íbamos a dejar, en resumidas cuentas, hoy en la mañana que venimos que nos íbamos a poner a trabajar, nos dijeron que teníamos que quitar las carpas y que iban a sembrar arbolitos”, dijo Marisol Fuentes, vendedora ambulante.

Los comerciantes aseguran que las autoridades locales también les dijeron que limpiarían el área años atrás.

"Lo mismo que no hicieron ahora no hicieron hace tres años, nos dijeron que iban a lavar, que íbamos a limpiar y ya pusieron la cerca y no nos dejaron vender, ahora vamos a esperar a ver qué pasa", añadió Ana Sanabria, vendedora ambulante.

Los vendedores ambulantes dicen que esto les afectará para poder subsistir, ya que muchas de ellos son personas mayores que no tienen otra forma de ganarse el sustento.

La oficina de comunicaciones del Distrito 1 de la concejal Eunice Hernández se comunicó con Telemundo 52 por medio de una llamada telefónica y dijeron que estaban investigando sobre estas acciones de la ciudad, pero que la orden no viene de ellos.