LAPD aumenta vigilancia en áreas del Valle de San Fernando tras aumento en los robos

Mientras los residentes y los negocios en los vecinos del Valle de San Fernando temen que su hogar o negocio sea el próximo en medio del aumento en los robos, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha desplegado más recursos y patrullas en el área, dijo el jefe interino Dominic Choi.

"Estos son equipos que están cometiendo múltiples robos en un área en particular", dijo Choi. "Están atacando no solo a Los Ángeles, sino a varias ciudades".

Sus comentarios se producen cuando una zapatería de Canoga Park se convirtió en otra víctima de robo la madrugada del martes. Uno de los sospechosos fue arrestado después de saquear el negocio.

Una ola de robos ha dejado pérdidas en varios negocios del Valle de San Fernando. En uno de ellos, un ladrón dejó una nota disculpándose por el hecho.

Los investigadores del LAPD creen que el robo reciente puede estar relacionado con otros en el área, incluidos los allanamientos a una tienda de computadoras y una tabaquería en Arleta.

Choi admitió que ha habido un aumento significativo de robos en la zona, incluidos Encino, Tarzana y Woodland Hills.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está trabajando con patrullas de voluntarios de la comunidad para ayudar a abordar el aumento de delitos, dijo Choi.

La semana pasada, el Departamento de Policía de Los Ángeles organizó una reunión de seguridad con quienes viven y trabajan en el Valle.

"Tomamos estos delitos en serio; necesitamos saber sobre ellos, así que por favor denúncielos ante nuestros ojos y oídos", dijo Choi.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.