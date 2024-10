Responsable de la muerte de una conductora tras lanzar roca a su auto sigue prófugo

La devastada familia de Sarina Rodríguez, que murió después de que alguien lanzara una piedra a través del parabrisas de su automóvil, está hablando sobre la tragedia mientras la persona responsable sigue prófuga.

Rodríguez conducía con su novio por la autopista 138, cerca de la autopista 18 en el Valle del Antílope poco después de la medianoche del 8 de octubre, cuando una gran piedra atravesó su parabrisas, según la CHP. La piedra golpeó y mató a la conductora de 25 años.

“Sucedió justo antes de entrar en la curva. Un automóvil me pasó y nunca entró en la curva, la piedra estaba directamente dirigida al conductor justo encima del grupo de instrumentos y rompió el aro del volante”, contó Franko Martínez, que era el pasajero del vehículo.

La tragedia guarda similitudes inquietantes con otro informe de un conductor a quien se le arrojó una piedra dos días antes en la misma zona.

Martínez dijo que pudo dirigir el automóvil hacia el arcén, pero que no había nada que pudiera hacer para ayudar a Rodríguez.

“Lo único que puedo hacer ahora es rezar. Me cuesta dormir”, dijo Martínez.

La CHP sigue investigando la tragedia y al menos otro incidente similar que ocurrió dos días antes de que Rodríguez muriera, en el que una gran piedra fue arrojada al parabrisas de otro automóvil.

“No pude despedirme de ella ni decirle cuánto la amaba porque la amaba. La amaba. Siempre la amaré”, dijo Sylvia Pérez, hermana de Rodríguez.

La desconsolada familia pide a cualquier persona que haya estado en la carretera ese día que haya visto algo que se presente para ayudar a mantener a salvo a otros conductores y hacer justicia con Rodríguez.

“Hay un asesino en esta carretera y tenemos que encontrar a esta persona”, dijo Drew Harrity, tío de Rodríguez. “Había toda una vida detrás de esta historia que se truncó y un futuro prometedor que ella tenía. Puedo prometerles que si alguien la conociera, también la amaría. Así era ella”.

