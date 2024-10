Conductora muere tras ser golpeada por piedra lanzada a su auto en el Valle del Antílope

Una mujer murió el martes por la mañana cuando alguien lanzó una piedra a través del parabrisas de su coche en una carretera desértica en el Valle del Antílope dos días después de un informe similar en la misma zona.

La conductora estaba en la autopista 138 cerca de la autopista 18 justo después de la medianoche cuando la piedra fue lanzada a través de su parabrisas. La mujer murió en la escena en el norte del condado de Los Ángeles.

Un pasajero no pudo decir desde dónde fue lanzada la piedra, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP). Los agentes de la CHP y los bomberos del condado buscaron en la zona, pero no se informó de ningún arresto.

Un video captó cómo un hombre lanzaba piedras a la autopista 110 el jueves en la madrugada, una de ellas presuntamente causó el accidente de un motociclista y dañó varios vehículos. Dinorah Pérez tiene el reporte.

La conductora fue identificada sólo como una mujer de unos 20 años.

"Hemos tomado los vehículos, así como la piedra para buscar pruebas", dijo el oficial de la CHP Jordan Church. "Estamos enviando todo eso para su procesamiento con la esperanza de obtener toda la información que podamos".

La tragedia guarda similitudes inquietantes con otro informe de un conductor que fue arrojado una piedra dos días antes en la misma zona. No se reportaron heridos en el caso del domingo por la noche.

"Dados estos incidentes recurrentes, la Unidad de Delitos Graves de la División Sur de la Patrulla de Carreteras de California y la CHP del Área de el Valle del Antílope están investigando activamente estos incidentes y están buscando la ayuda de la comunidad", dijo la CHP en un comunicado.

La CHP dijo que están al tanto de un tercer caso en el área. Los detalles sobre ese informe no estaban disponibles de inmediato.

Se pidió a cualquier persona con información que llamara a la Patrulla de Carreteras de California al 323-259-3200.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.