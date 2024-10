Dos estudiantes de UCLA resultaron posiblemente drogados en fiestas, dice la policía

Las autoridades continuaban el martes con una investigación después de que dos estudiantes de UCLA dijeran que habían sido drogados en fiestas la semana pasada.

La primera víctima desarrolló síntomas que podrían no estar relacionados con el alcohol después de asistir a tres fiestas a lo largo de la avenida Gayle el 3 de octubre, según el Departamento de Policía de la Universidad de California.

La segunda víctima estaba en una fiesta en la cuadra 600 de la avenida Gayle el 5 de octubre y le dieron una bebida, lo que más tarde provocó los síntomas que podrían no ser de alcohol o marihuana, dijo la policía.

Según una alerta de delito del Departamento de Policía de UCLA emitida el lunes, el caso fue clasificado como “uso de drogas con fines de asalto agravado fuera del campus” y las ubicaciones fueron enumeradas como la cuadra 500 y la cuadra 600 de la avenida Gayley.

Ambas víctimas recibieron tratamientos médicos en la sala de emergencias.

No había descripciones de sospechosos disponibles hasta el martes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.