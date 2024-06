Ceremonias de graduación de UCLA tras las protestas en el campus: todo lo que debes saber

Lo que debes saber UCLA albergará alrededor de 70 ceremonias de graduación y celebraciones. Algunas se transmitirán en vivo.

No habrá una gran ceremonia para celebrar a todos los graduados simultáneamente.

A los estudiantes se les asignarán boletos según el tamaño del lugar de su graduación.

La Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) iniciará sus celebraciones de graduación de cinco días el jueves 13 de junio, con más de 70 eventos programados para la promoción de 2024.

La ceremonia principal de graduación será para los graduados de la Facultad de Letras y Ciencias y se llevará a cabo en tres entregas. Las tres ceremonias se llevarán a cabo en el Pauley Pavilion de la universidad.

Las ceremonias de graduación de la Escuela Profesional se realizarán en lugares alrededor del campus de UCLA, cuyo tamaño variará según la cantidad de graduados. La universidad también llevará a cabo ceremonias departamentales de graduación para estudiantes universitarios en varios lugares del campus donde los estudiantes recibirán reconocimientos entre los estudiantes de sus mismas áreas de estudio.

Todos los lugares son accesibles y mantendrán políticas estrictas sobre equipaje. Los lugares más grandes solo permitirán bolsas transparentes, mientras que los lugares más pequeños permitirán bolsas transparentes y bolsos de mano pequeños.

Todos los invitados que asistan a las ceremonias de graduación necesitarán un boleto. A cada graduado se le asignará una cierta cantidad de boletos dependiendo del lugar en el que se llevará a cabo su ceremonia. Los niños menores de 2 años no necesitarán boleto para ingresar.

A principios de este mes, Gene Block, rector de la universidad que dejará su cargo a finales de julio, escribió en un comunicado que está “feliz de confirmar que UCLA honrará los logros de los estudiantes con nuestra graduación regular en persona”.

Describió que esto era particularmente importante para la promoción de 2024, muchas de cuyas graduaciones de secundaria fueron canceladas debido a la pandemia.

La mayor de estas celebraciones se transmitirá en vivo. La universidad recomienda que aquellos que deseen transmitir ceremonias en vivo visiten el sitio web de la facultad o departamento deseado para asegurarse de que podrán hacerlo.

Para la lista completa de ceremonias de graduación, fechas, lugares y horarios, haz clic aquí.

