Tustin exige que Newsom y la Marina ayuden a pagar los daños del incendio del hangar

La ciudad de Tustin está preocupada por su solvencia financiera después de gastar más de la mitad de su presupuesto anual para responder a un incendio en un hangar histórico de la Segunda Guerra Mundial a principios de noviembre.

El incendio del 7 de noviembre generó preocupaciones sobre los químicos peligrosos como el asbesto encontrados en los escombros que alcanzaron un radio promedio de 3 millas alrededor del hangar, según informes de escombros en línea.

En una reunión del concejo municipal el martes, el alcalde Austin Lumbard dijo que la ciudad ha gastado más de 50 millones de dólares para limpiar un desastre que ocurrió en propiedad de la Marina de los Estados Unidos con muy poca ayuda de la rama militar y esencialmente ninguna ayuda del gobernador.

Deniz Erkan es propietario de una casa en Columbus Square, una comunidad justo enfrente del hangar ubicado en una antigua base de la Marina. Él, al igual que otros propietarios de viviendas de los alrededores, también se ha visto afectado por el incendio.

“Tengo recibos por valor de $6,500 aquí, aquí mismo; limpiadores de aire, purificadores, etc., y todavía no puedo abrir las ventanas porque es necesario limpiar y reemplazar los alféizares y las pantallas”, dijo Erkan a la estación hermana NBC4.

Dijo que gastó más de $2,000 para analizar su casa en busca de sustancias químicas tóxicas como asbesto y casi $3,000 para trasladar a su esposa y sus dos hijos pequeños a un Airbnb durante una semana.

“Una de mis vecinas recibió un presupuesto de $40,000 para rehabilitar su casa y dije: 'Vaya, no puedo permitirme eso'”, dijo Erkan.

“Estuve en un Airbnb durante un mes. Probablemente estoy gastando $12,000 en todo esto”, dijo otro propietario y representante de la Asociación de Propietarios. Agregó que su madre vive en la comunidad para personas mayores en Columbus Square y no ha podido encender la calefacción por temor a que haya químicos tóxicos en los filtros.

La Asociación de Propietarios también permitió a la comunidad formar un comité en respuesta al incendio. Susan Keefe es uno de los miembros del comité y dijo que casi todos los propietarios han pagado de su bolsillo para reubicar y probar sus casas, es decir, si podían afrontar los gastos. Añade que muy pocos reciben ayuda del seguro de vivienda.

La casa de Troy Eichenaur está en la carretera principal frente al hangar norte. Dijo que su esposa y su hija enfermaron con una tos fuerte cuando se quemó el hangar.

"Afortunadamente, nuestros seguros nos trasladaron a un Airbnb donde estamos seguros, por lo que, con suerte, podríamos recuperarnos y mejorar", dijo Eichenaur. "De hecho, tienen un procedimiento 5 de limpieza en nuestra casa en este momento".

Cuando NBC4 se reunió con propietarios de viviendas el miércoles por la tarde, se vio al menos tres camionetas de contratistas de la ciudad con trajes de materiales peligrosos caminando en fila para recoger hojas y mantillo entre los arbustos alrededor del centro de la comunidad.

"Están aquí en nuestra comunidad, y con bastante frecuencia recogen desechos visuales", dijo Keefe. “Nos sentimos un poco ofendidos por la palabra limpieza porque esto no es limpieza, es recolección de escombros. La limpieza sería abordar el polvo tóxico. La limpieza implicaría ir a los áticos, las canaletas y los balcones de las personas”.

En la primera reunión del año del consejo de Tustin, que se celebró el martes, el alcalde Lumbard aseguró a los residentes que “no hay ninguna amenaza de contaminantes en el aire para la comunidad”. Pero el dinero siguió siendo una gran preocupación. Dijo que el presupuesto operativo de la ciudad suele ser de $95 millones y que hasta ahora ha gastado $54 millones en respuesta al incendio.

"La Marina ha proporcionado $11 millones, eso es un déficit de $43 millones en este momento para el cual estamos buscando ayuda", dijo Lumbard, y agregó que $7,8 millones provinieron de sus fondos de reserva discrecionales, "la cantidad máxima que podríamos pagar según nuestra política". para esto”, dijo.

Un portavoz de la Marina dijo a NBC4 el 19 de diciembre: “La contratación para la respuesta de emergencia y limpieza de Tustin está en curso. La Marina entiende que se necesitarán fondos adicionales y estamos comprometidos a trabajar con la ciudad para terminar el trabajo”.

Cuando se le pidió una actualización sobre cualquier financiamiento adicional el miércoles, un portavoz dijo que enviarían un comunicado.

"La propiedad es propiedad de la Marina, el hangar es propiedad de la Marina y el gobierno federal debería pagar por esto", dijo la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley. "No deberíamos tener que rogar para que nos devuelvan el dinero".

Los supervisores del condado de Orange y la asambleísta Cottie Petrie-Norris escribieron cartas al gobernador Gavin Newsom en diciembre, pidiéndole que declarara el estado de emergencia para Tustin. Eso permitiría a la ciudad acceder a fondos federales de emergencia y, con suerte, reembolsar los gastos a la ciudad y a los residentes.

El alcalde Lumbard dijo que han estado preguntando desde noviembre, pero nadie ha recibido respuesta del gobernador.

"Si miras hacia atrás, a la autopista 10 que se incendió hace unos meses, esa es una... pieza de infraestructura federal y se hizo una declaración de emergencia de inmediato", dijo el concejal de la ciudad de Tustin, Ray Schnell, en la reunión. "No recibimos ninguna respuesta, lo cual es muy frustrante".

Un representante de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador emitió un comunicado diciendo que el estado está “comprometido a brindar asistencia significativa a las comunidades afectadas por desastres”.

"El personal de Cal OES ha estado en el condado de Orange desde las horas inmediatamente posteriores al incendio para apoyar a los socorristas locales y brindar asistencia técnica", dice el comunicado.

La ley estatal dicta que los gobiernos locales deben demostrar que un desastre es de tal gravedad y magnitud que una respuesta efectiva está más allá de las capacidades del condado o ciudad y que la ayuda estatal es necesaria. El personal de Cal OES continúa trabajando estrechamente en el terreno con funcionarios locales para realizar evaluaciones de daños y determinar si se han cumplido estos criterios.

Por separado, si persisten brechas más allá de la asistencia disponible a través del estado para los individuos. El estado trabajará estrechamente con los funcionarios locales para identificar otras posibles opciones de ayuda, ya sea pública o a través de organizaciones filantrópicas o comunitarias locales”.

Lumbard dijo que Cal OES estaba inicialmente en el lugar cuando ocurrió el incendio, pero no escucharon nada con respecto a una orden de emergencia.

Keefe agregó que a pesar de que la ciudad ha gastado $54 millones, nada de eso se ha destinado a reembolsar a los propietarios de viviendas los gastos en los que han incurrido o incluso a remediar a aquellos a quienes se les hicieron pruebas en sus casas y se encontró asbesto.

Lumbard ha pedido al administrador de la ciudad que busque opciones de financiación alternativas para que la ciudad pueda seguir siendo solvente.

