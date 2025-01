Trasladan a Arizona partido de playoffs entre Rams y Vikings tras incendios en el sur de California

Mientras los incendios forestales devastan el sur de California, la NFL ha trasladado el partido de comodines del lunes entre Los Angeles Rams y Minnesota Vikings al State Farm Stadium en Arizona.

La liga anunció el jueves por la noche que la reubicación se hizo en beneficio de la seguridad pública.

VIKINGS-RAMS RELOCATION: In the interest of public safety, Monday's Vikings vs. Rams Wild Card game has been moved to Arizona.



The game will be televised on ESPN/ABC/ESPN+ at its scheduled 8pm ET time. pic.twitter.com/VVJcRZrSYM