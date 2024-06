Trabajan en permisos para mantener maceteros para evitar campamentos de indigentes en las banquetas

Si desea colocar maceteros para evitar campamentos de personas sin hogar en las aceras de Los Ángeles, necesitará un permiso.

Eso es, según la ciudad, después de que el lunes retiraron las macetas que los vecinos habían colocado a lo largo de Sunset Boulevard en Hollywood.

Los maceteros que la ciudad de Los Ángeles retiró de Sunset, cerca de Highland, el lunes por falta de permisos, no fueron la primera vez que alguien en esa zona de Hollywood utilizó maceteros para mantener alejados los campamentos de personas sin hogar.

Dos cuadras más abajo, en el estudio de grabación Sunset Sound, Paul Camarata aprovechó un momento en que la ciudad de Los Ángeles llevó a cabo una limpieza profunda de Sunset y Cherokee Avenue.

“En ese momento pensamos en intentar recuperar algo y colocar algunas macetas, no teníamos otra alternativa”, dijo Camarata. “Todas las agencias de noticias lo recogieron y fue entonces cuando llamó la atención de la oficina del alcalde y ella me llamó y me dijo: 'Vamos a hacer una limpieza de Inside Safe para ti'".

Camarata dijo que los plantadores ayudaron hasta cierto punto, pero donde no había plantadores, aparecían campamentos. Sunset Sound lucha con los campamentos que, en algunos puntos, se extienden por una cuadra en cada dirección.

En mayo, el programa Inside Safe de la alcaldesa Karen Bass limpió el campamento y lo ha mantenido limpio desde entonces. Camarata dijo que tan pronto como alguien intenta acampar allí, un empleado de la ciudad de Los Ángeles lo desaloja.

Camarata está satisfecho con los resultados de Inside Safe y la capacidad de respuesta del alcalde Bass a su situación. Añadió que el alcalde le advirtió que era necesario permitir sus plantadores.

La oficina del concejal Hugo Soto Martínez dijo que los miembros de la comunidad requieren un permiso "R" para instalar maceteros en la acera.

Camarata dijo que lo está investigando, pero que hay "muchos requisitos".

Al lado, sus vecinos de la Liga de Asistencia de Los Ángeles esperan que tenga éxito.

"Han sido como una capa de protección para nuestro edificio", dice Melanie Merians, directora ejecutiva de Assistance League de Los Ángeles. "Hubo incendios, hubo drogas, hubo muchos problemas de salud mental", le dice Merians a NBC4.

Assistance League of Los Angeles brinda servicios a niños, incluidos aquellos que se encuentran sin hogar, pero esos mismos niños tenían que navegar por los campamentos.

Merians dijo que espera que los permisos de la ciudad permitan un camino factible para colocar maceteros de una manera que pueda disuadir los campamentos. Más que eso, ambos líderes empresariales esperan que la ciudad pueda mantener limpia el área.

"Si podemos mantener un lugar despejado donde la gente pueda caminar con seguridad por la calle y los discapacitados puedan acceder, no necesitaremos jardineras", dice Camarata.