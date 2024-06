Vándalo en bicicleta rompe espejos de al menos una docena de autos en Torrance

Los miembros de la comunidad en South Bay esperan que la policía identifique a la persona que fue capturada en imágenes de vigilancia domiciliaria golpeando los espejos de los automóviles con un objeto mientras los pasaba en bicicleta.

Los residentes de Torrance dijeron que se despertaron el martes por la mañana y encontraron los espejos laterales de al menos media docena de automóviles destrozados en la avenida Anza, cerca de la calle Carson.

“Nos hemos despertado con cada golpe de espejo”, dijo un residente de Torrance. “Cada espejo fue golpeado con un bate de béisbol”.

Dos menores fueron arrestados en una serie de casos de vandalismo y robo que afectaron unos 90 carros en las áreas de Westchester y Playa del Rey de Los Ángeles.

Los residentes afectados por el vandalismo recurrieron a las redes sociales para discutir el crimen. Fue entonces cuando se enteraron de que el vándalo también afectó a otros vecindarios.

Se realizaron informes de daños similares en la avenida Lenore.

“Le dije: ‘Oye, eso parece parte de mi auto’”, dijo Jim Kubeck, que vive en Torrance. “Entonces salgo aquí y veo los espejos todos destrozados”.

Las cámaras de vigilancia de Kubeck captaron lo que parecía ser un hombre en bicicleta con un objeto en la mano. Poco después de medianoche, recorre la zona y golpea los vehículos.

“Vemos a un tipo pasar en bicicleta muy rápido y vemos que algo sale volando”, dijo Kubeck. “Así que lo rebobinamos y luego vemos que tiene algo en la mano y simplemente da un golpe, lo golpea y la pieza sale volando”.

Un residente de Torrance cuyo automóvil fue destrozado le dijo a nuestra cadena hermana NBC4 que repararlo les costará al menos $300. Kubeck dijo que obtuvo una estimación similar.

La policía de Los Ángeles dijo que la persona bajo custodia no estaba oficialmente bajo arresto, pero los agentes la estaban interrogando el miércoles por la tarde.

“Sólo por la pieza a través de Toyota, costará $400 y probablemente costará, ya sabes, $400 adicionales para instalarlo”, dijo Kubeck.

En las redes sociales, una mujer del norte de Redondo Beach publicó en las redes sociales que varios autos en su vecindario habían roto ventanas el martes por la mañana. Se trata de las mismas zonas, según los vecinos, donde el pasado fin de semana fueron acuchillados varios neumáticos.

“Parece que cuanto más suaves nos volvemos con el crimen, más, ya sabes, esto es tal vez un desafío divertido o un juego para ellos”, dijo Kubeck. “Sabes, no va a pasar nada”.

La policía de Torrance no ha respondido a la solicitud de NBC4 de comentar sobre posibles pistas. No se dispuso de una descripción de un posible sospechoso.

La investigación está en curso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.