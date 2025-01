“Todo se quemó“: víctimas del incendio Eaton sobre el aterrador momento cuando tuvieron que evacuar.

Un hombre aseguró que tuvo que evacuar junto a su familia a las 4 a. m. del miércoles. Solo tuvieron tiempo de empacar pocas cosas en algunas bolsas de plástico y salir para salvar sus vidas.

El hombre contó que eran como las 3:30 a.m. cuando él y su hermano se vieron obligados a evacuar y que no se podía respirar por el humo.

“Yo fui a avisarle, y me di cuenta de que no podía respirar y tuvimos que salir corriendo”, dijo el residente de Altadena. “Se quemó todo. Así como estamos, así nos salimos. No tenemos nada”.

El hombre, quien vivía en la parte delantera de un dúplex, dijo que su hermano también perdió su empleo, ya que la pizzería en donde trabajaba también se quemó.

“No hay nada, nada existe, todo se quemó, papeles todo”.

Miles de personas han sido evacuadas de sus casas por el incendio Eaton en Altadena que ha consumido más de 13,000 acres y destrozado cientos de estructuras.

Para la mayoría de los residentes, esta fue la primera vez que pasan por momentos aterradores. Muchos ahora han encontrado refugio en los albergues.

“Fue un impacto muy duro porque nunca habíamos tenido algo así nosotros”, dijo Dolores Maldonado, quien tuvo que desalojar su casa el miércoles en la madrugada.

“Llevo 45 años viviendo aquí, nunca habíamos visto nada de eso”, agregó.

Según la agencia Cal Fire, el incendio Eaton en Altadena ha consumido más de 13,000 acres y destrozado cientos de estructuras. El jueves por la tarde había un 0% de contención.