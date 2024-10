Arrestan a un hombre de 64 años tras incendio mortal de una casa en Temple City

Las autoridades han identificado y arrestado a un sospechoso en relación con un incendio en una casa en Temple City que mató a tres personas el domingo por la noche.

Los investigadores localizaron y entrevistaron a Xuanhan Zhang, de 64 años, antes de realizar el arresto. Está programado que sea procesado el miércoles en el Palacio de Justicia de Alhambra y se encuentra detenido con una fianza de $2 millones.

Los bomberos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fueron enviados el domingo a la casa en la cuadra 6000 de la avenida Sultana, alrededor de las 4:50 p.m. Allí, los equipos sofocaron las llamas en solo media hora, pero debido a un “fuerte calor” de las llamas, tres personas murieron, dijo el departamento.

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles anunció el domingo por la noche que las muertes estaban siendo investigadas como posibles homicidios.

“Desafortunadamente, llegaron y vieron mucho humo y fuego desde el frente del edificio”, dijo Fred Fielding del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. “Inmediatamente entramos en modo de rescate pero no pudimos salvar a esos tres”.

Otros dos sobrevivieron a las llamas. Todavía no pueden hablar en este momento y los investigadores aún no los han entrevistado.

No hubo otras casas en la zona afectadas.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

