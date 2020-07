Surgen actos y retos de generosidad para vendedores ambulantes en Santa Ana

Actos de generosidad han estado surgiendo hacia vendedores ambulantes en Santa Ana, en contraste a los ataques que han sufrido otros en los últimos días. Algunos casos se han vuelto hasta virales en las redes sociales.

Algunas personas realizan desafíos en las redes sociales y otros recaban fondos para ayudar a vendedores ambulantes.

Uno de estos actos de generosidad lo inició un niño de 9 años de edad de Santa Ana.

El trabajo de Israel Parra vendiendo flores en las calles de Santa Ana no pasó desapercibido para el niño de 9 años que seguido lo veía bajo el calor del sol y sin un brazo. Aunque dijo que él perdió su brazo en un accidente de tren, no perdió su deseo para trabar.

“Parece que una vez me vio y me dio una propina y me dijo que me admiraba como yo trabajaba”, dijo el señor Parra.

La admiración del niño por este inmigrante de 57 años de Nayarit se volvió viral después de un mensaje grabado.

“Me entristece verlo sufrir, trabajando bajo el sol”, dijo Jeremiah, quien junto con una hermana abrieron una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para Parra.

“Yo antes vendía paletas, pero como tenía una prótesis ya no la pude usar porque se me descompuso y me salia carito arreglarlo”, dijo Parra.

Diversos actos de generosidad se han volcado hacia vendedores ambulantes a pesar del impacto que la pandemia está causando en la comunidad.

En otro video que circula en las redes sociales, se ve a una joven acercándose a otra vendedora de flores también en Santa Ana para hacerle una oferta.

“Mira son 100, te voy a dar 100. Tu te quedas con esas [flores]. Yo me llevo uno”, dijo.

Así le entregó los $ 100 con una condición.

“Que vas a la casa y descansas”, dijo la mujer.

Le llaman retos de generosidad para que otros hagan lo mismo, demostrando que sí es posible tocarse el corazón por los demás.