State Farm busca aumentar nuevamente tarifas de seguros en California: Lo que debes saber

Apenas unos meses después de anunciar que discontinuaría más de 72,000 pólizas de vivienda en todo California, State Farm Insurance está solicitando permiso del gobierno estatal para aumentar las tarifas de seguro hasta en un 50%.

La aseguradora más grande de California buscó aumentar las pólizas de seguro para propietarios de viviendas en un 30%, las de condominios en un 36% y las de inquilinos en un 52%, según su presentación al Departamento de Seguros del estado.

"Los cambios en las tarifas están impulsados ​​por mayores costos y riesgos y son necesarios para que State Farm General cumpla las promesas que la Compañía hace todos los días a sus clientes", dijo la compañía en un comunicado. "Seguimos buscando formas de mantener tarifas competitivas y ayudar a nuestros clientes a gestionar su riesgo".

Si bien el riesgo climático y las crecientes preocupaciones sobre posibles incendios forestales fueron algunas de las razones detrás de la última solicitud, State Farm puede estar tratando de presionar al estado de California para que se mantenga al día con la inflación, dijo un defensor del consumidor.

"Parte del problema es que las aseguradoras afirman que no han recibido aumentos de tarifas lo suficientemente rápidos por parte del Departamento de Seguros", dijo Joel Laucher de United Policyholder, un grupo sin fines de lucro. "Y hay varias complicaciones que probablemente resultaron en algunas desaceleraciones en las aprobaciones".

Even for homeowners who are insured by other companies, their bills have seen a huge spike in recent months.

That includes Susanne Solimann, who said she fought to keep her de ella insurance policy after the company threatened to drop her de ella, claiming that the tree hanging over her roof as well as bushes next to her Glendale home posed a risk.

“It's really stressful. Something has to be done because I worry about what I'm going to do in five or 10 years,” said Solimann, adding her insurance rates went up by a couple hundred dollars even after she spent several thousand dollars to get the vegetation cleared to keep her safe.

“I'm not going to work forever, and what if I can't afford my homeowner insurance policy? There are people that are making the choice to live without insurance, which we're in California, anything can happen.”

State Farm's rate increases still need to be approved by the California Department of Insurance, which could take several months.

Consumers advocates recommend people try and work with their insurance companies for ways to save or shop around to other companies if it gets too expensive.