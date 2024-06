Sentencian a Rebecca Grossman por el accidente que mató a 2 niños

La cofundadora de la Fundación Grossman Burn, Rebecca Grossman, fue sentenciada el lunes a entre 15 años y cadena perpetua por su condena por asesinato en segundo grado y otros cargos derivados de un accidente que mató a dos niños pequeños en Westlake Village.

Los fiscales habían pedido al juez del Tribunal Superior Joseph Brandolino que sentenciara a Grossman, quien cumplirá 61 años el viernes, a entre 34 años y cadena perpetua en una prisión estatal por las muertes en septiembre de 2020 de Mark y Jacob Iskander, de 11 y 8 años. cruce de peatones con su familia en la comunidad al noroeste de Los Ángeles cuando fueron atropellados por la camioneta Mercedes-Benz blanca de Grossman.

Los abogados defensores pedían una sentencia de libertad condicional o una pena de prisión estatal más baja de poco más de 12 años por los cargos menos graves de homicidio vehicular.

Grossman, vestida con un mono marrón, sacudió la cabeza y lloró durante la audiencia de sentencia mientras se pronunciaban en el tribunal las declaraciones sobre el impacto de las víctimas. Un juez pidió que las declaraciones, normalmente pronunciadas por familiares, amigos y otras personas que conocieron a las víctimas, fueran breves porque había una larga lista de oradores.

Los oradores incluyeron al tío, la abuela, los maestros, un pastor y vecinos de Mark y Jacob que compartieron historias sobre los niños.

Grossman fue declarado culpable el 23 de febrero de dos cargos cada uno de asesinato en segundo grado y homicidio vehicular con negligencia grave y un cargo de atropello y fuga. El juez ordenó su detención minutos después del veredicto del jurado, rechazando una solicitud de uno de sus abogados litigantes para permitirle permanecer en libertad con una fianza de 2 millones de dólares mientras esperaba la sentencia.

En una carta mecanografiada al juez, Grossman escribió: "No soy un asesino y le pido que reconozca ese hecho verdadero. Mi dolor, mi reconocimiento del dolor que sufren los habitantes de Iskander y el dolor que veo soportar a mi familia, son castigos que ya sufro y sufriré por el resto de mi vida. Por favor considere este sufrimiento cuando considere qué más castigo imponerme en este caso.

"Dios es testigo de que no vi nada ni a nadie en el camino. Les juro que habría chocado mi auto contra un árbol para no atropellar a dos niños pequeños".

Ella escribió que la tragedia la acechaba todos los días.

"Sólo puedo imaginar el dolor que (los padres de los niños) Nancy y Karim Iskander sienten minuto a minuto", escribió. "Cargaré con mi dolor por el resto de mi vida".

Grossman escribió que dejó rosas en el lugar del accidente.

Ella ha sostenido que no conducía bajo los efectos del alcohol, ni en estado de ebriedad ni corriendo.

"Desde el principio, los hechos han sido distorsionados y tergiversados, convirtiendo el trágico accidente en asesinato y a mí en un asesino a sangre fría", escribió en la carta al juez. "Las voces que exigen venganza y retribución están reaccionando a la trágica pérdida de Mark y Jacob, pero no me describen de manera justa ni quién soy. No soy un asesino".

Los fiscales adjuntos Ryan Gould, Jamie Castro y Habib Balian escribieron en su memorando de sentencia que las acciones de Grossman desde la noche del accidente muestran una falta de remordimiento y una "superioridad narcisista que lleva a una sola conclusión: que ella no merece ninguna indulgencia".

"Ella culpó a las víctimas, argumentando que estaban fuera del cruce de peatones, arrojados en avión frente a su automóvil y que su madre fue descuidada al cruzar la calle con sus hijos cuando afuera comenzaba a oscurecer", dijeron los fiscales. en la nota.

También dijeron que ella culpó a su exnovio, el ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Scott Erickson, dijeron los fiscales. Ella afirmó que él golpeó a los niños primero, pero los fiscales dijeron que no hay pruebas que respalden esa afirmación.

Los fiscales dijeron que Grossman conducía a alta velocidad, estaba ebria y tenía alcohol y Valium en su sistema. La evidencia en el juicio sugirió que viajaba de 73 a 81 mph en 45 mph segundos antes del accidente, dijeron los fiscales.

Grossman no regresó al lugar del accidente, que activó la bolsa de aire de la camioneta, ni ofreció asistencia médica al niño, dijeron los fiscales. Dijeron que el motor de la camioneta se detuvo aproximadamente a un cuarto de milla de la intersección.

En su escrito de sentencia, sus nuevos abogados defensores James Spertus y Samuel Josephs respondieron que el accidente fue un accidente terrible.

"La señora Grossman es responsable de causar el accidente, pero la conducta del delito no justifica una sentencia de cadena perpetua o el tipo de pena de prisión prolongada reservada para los crímenes más insensibles y atroces", escribieron en el escrito.

Los abogados defensores escribieron en su moción que el juez podría imponer libertad condicional con una sentencia de prisión estatal suspendida. El

En audiencia el lunes pasado, la jueza rechazó una moción de nuevo juicio presentada por sus actuales abogados, quienes reemplazaron al equipo de abogados que la representó durante el juicio.

Los miembros del jurado deliberaron durante unas nueve horas antes de rechazar el argumento de su abogado litigante principal, Tony Buzbee, de que Erickson, que conducía un SUV Mercedes-Benz negro justo delante del vehículo de Grossman, golpeó a los niños primero.

La madre de las víctimas, Nancy Iskander, lloró después de que se anunciara el primer veredicto de culpabilidad en febrero. En declaraciones a los periodistas fuera del tribunal poco después del veredicto, dijo que no odia a Grossman y dijo que era desgarrador ver que se llevaban al acusado esposado.

Dijo que se sentía como si estuviera asistiendo al funeral de sus hijos todos los días que acudía al tribunal para el juicio.

"(El juicio) no fue fácil, pero me traerá un cierre", dijo.