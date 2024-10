Empleado de Santa Monica College resulta herido tras tiroteo en el campus

Un empleado del Santa Monica College resultó herido tras recibir un disparo mientras se encontraba en el campus la noche del lunes, informaron las autoridades policiales de ese recinto universitario.

El incidente ocurrió en el Centro de Medios y Diseño de Santa Monica College (SMC), ubicado en el 1660 Stewart Street aproximadamente a las 9:50 p.m. De acuerdo con las autoridades, el autor del disparo se encuentra prófugo.

Todos los campus del Santa Monica College permanecen cerrados el martes mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

El Departamento de Policía de Santa Mónica está a cargo de la investigación.

“El Departamento de Policía de Santa Mónica está investigando el incidente", se lee en un comunicado en el sitio web de SMC. "Las fuerzas del orden están buscando activamente a un sospechoso”.

No se supo de inmediato si el tirador es un estudiante actual o anterior o un empleado de la universidad.

