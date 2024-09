Ladrones irrumpen en un almacén de Santa Ana para robar figuras de colección

El Departamento de Policía de Santa Ana publicó el jueves un video de una cámara de seguridad que mostraba a un grupo de hombres robando objetos de colección valiosos de una unidad de almacenamiento.

Los sospechosos entraron a la fuerza en la unidad dentro de un edificio de almacenamiento CubeSmart en West 5th Street el 31 de julio, dijo la policía.

Los hombres supuestamente robaron casi $20,000 en figuras de acción de Star Wars y G.I Joe, así como otros cómics y objetos de colección.

La policía dijo que el grupo se fue en una camioneta Dodge blanca con rayas azules en el costado.

Las autoridades piden a las personas con información a llamar al detective J. Guidry al 714-245-8530 o enviarle un correo electrónico a JGuidry@santa-ana.org.

