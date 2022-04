‘Ya no puedo más’: madre pide justicia por la muerte de su hijo

María Álvarez no ha encontrado respuestas a la muerte de su hijo, una tragedia que le ha dejado un profundo dolor en el corazón.

“Ya no puedo más. Ya no puedo más. Era el que me llevaba para allá y para acá”, dice Alvarez. “Yo lo siento mucho porque ahora quien me va ayudar”.

Refugio Barrientos, de 35 años, manejaba una camioneta Chevrolet Colorado 2005 por la Calle Main en Santa Ana,el sábado alrededor de las 2 a.m. Al llegar a la intersección con la Calle 14 chocó con un Charger 2021 que viajaba a alta velocidad, según las autoridades. El vehículo de Barrientos se volcó con el impacto y murió instantáneamente.

El conductor y el pasajero que viajaban en el Charger huyeron del lugar.

“Cuando me dijeron lo que había pasado no lo podía creer porque lo acababa de ver un día antes por la noche y ahora esto”, cuenta su hermano, Gerardo Barrientos.

La familia de Refugio Barrientos ha quedado devastada por la tragedia. Su madre, quien se encontraba en Guadalajara llegó la mañana del domingo para reclamar el cuerpo de su hijo y poder sepultarlo.

“Que se haga justicia, por el amor de Dios”, dijo la madre desconsolada. “Para qué hacen eso que andan haciendo”.

Las autoridades buscan al conductor y al pasajero que se dieron a la fuga. Las autoridades describieron al conductor prófugo como hispano, de entre 30 y 35 años, de 5 pies y 6 pulgadas de alto y con un peso estimado de 200 libras.

Los investigadores piden a cualquier persona con información sobre el conductor que se dio a la fuga llamar a la policía de Santa Ana al 714-245-8217.