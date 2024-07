Encuentran cuerpo quemado en terreno detrás de casa en San Bernardino

Un cuerpo quemado fue descubierto el lunes por la noche detrás de una casa de San Bernardino, lo que dio lugar a una investigación policial que continuó horas después en el vecindario residencial.

Los detalles sobre la causa de la muerte no habían sido revelados.

La policía dice que fueron llamados al vecindario, ubicado justo al lado de la avenida Highland y cerca de la autopista 210, donde encontraron el cuerpo en un terreno de tierra cerca de la esquina de las calles Duffy y Donald.

“La policía saltó mi cerca para llamar a la puerta”, dijo Kenny Partida, en cuya casa se encontró el cuerpo. “Él dijo: ‘¿Viste algo aquí?’ No, no sé nada’”.

Hay indicios de que se produjo un incendio en el lugar. Desde entonces, los detectives han colocado marcadores de evidencia de color verde brillante alrededor del cuerpo, además de un rastro de más marcadores que conducen al vecindario a medida que los residentes se preocupan cada vez más.

“Da miedo”, dijo George Flores, vecino de Partida. “Ese podría haber sido cualquiera. ¿Quién lo hizo?”

El personal de bomberos también acudió al lugar y dijo que creen que el cuerpo es el de un hombre, pero los detalles sobre su identidad no estuvieron disponibles de inmediato.

Los detectives todavía están trabajando para reunir otros detalles, incluido quién era el hombre, cuánto tiempo pudo haber estado allí el cuerpo y de qué se trataba la llamada original a la policía.

Además, los detectives dicen que explorarán el área para rastrear cualquier posible evidencia de video capturada por las cámaras de seguridad del hogar.

