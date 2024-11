Roban la casa de familia de Garden Grove mientras pedían dulces en Halloween

Una familia de Garden Grove sufrió un robo en su casa el día de Halloween mientras salían a pedir dulces con su hijo pequeño.

Vicki Nguyen y Peter Lee, una pareja del condado de Orange, dicen sentirse desconcertados después de que unos ladrones irrumpieran en su casa en lo que debería haber sido una noche de diversión. Según la pareja, se dieron cuenta después de los hechos de que estaban siendo seguidos por ladrones que les siguieron la pista a varios lugares.

Mientras estaban en Orange, la pareja se dio cuenta de que la rueda de su vehículo estaba rajada. Momentos después, recibieron una llamada de su servicio de seguridad para avisarles de un robo.

"Entré en pánico, pensé que era una muy mala señal, así que comprobé mi teléfono para ver si había alguien en nuestra casa y estaba desconectado", dijo Nguyen. "Mi marido comprobó su teléfono, también estaba desconectado… así que llamó a nuestro vecino porque compartimos este chat de grupo en WhatsApp y le pidió al vecino que comprobara si había alguien dentro y nos pidió FaceTime para que pudiéramos ver lo que estaba pasando".

Durante la llamada FaceTime, el vecino de las víctimas dijo que los ladrones estaban cogiendo una caja fuerte de su casa y cargándola en un vehículo. Las imágenes de seguridad que la pareja pudo recuperar más tarde muestran el momento en que los ladrones lo hacen.

"Eran dos tipos: enmascarados, con guantes y capucha", dijo Lee. "Estos tipos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cortaron la electricidad de la casa… fueron directos a por la mercancía. Sabían exactamente dónde ir, es decir, el lugar no estaba saqueado".

"Son las ganancias de toda mi vida, todos los años que invertimos en nuestro negocio", dijo. "Los ahorros de toda nuestra vida y cosas así se iban por el desagüe".

"Es una pena", dijo Lee. "La gente como nosotros, trabajamos duro por nuestras cosas. No es justo. Al fin y al cabo, no nos sentimos seguros. Ya no sentimos que nuestro hogar sea nuestro hogar".

El Departamento de Policía de Garden Grove está investigando el robo. Además, la pareja dice que están considerando la posibilidad de contratar a un investigador privado para llevar a los culpables ante la justicia.

Cualquier persona con información sobre el caso se insta a ponerse en contacto con la policía de Garden Grove al 714-741-5704.