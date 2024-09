Retraso en la recolección de basura en Riverside provoca declaración de emergencia

Los residentes de Riverside están hartos de los retrasos en la recolección de basura que, según la ciudad, han sido causados ​​por las reparaciones necesarias a sus camiones.

La ciudad ha experimentado un servicio de recolección de basura poco confiable desde la pandemia y una reciente ola de calor solo ha empeorado el problema.

La alcaldesa de Riverside, Patricia Lock Dawson, dijo que se ha convertido en un problema de seguridad y salud pública, lo que llevó al ayuntamiento a declararlo una emergencia durante una reunión de sesión a puertas cerradas el martes.

"El jueves, tendremos un transportista privado que nos ayudará en nueve rutas y vamos a hacer esas nueve rutas hasta que nos pongamos al día", dijo Lock Dawson. "Luego reduciremos seis, y tres y luego nos pondremos al día".

La ciudad se está asociando con Athens Services para aliviar el atraso. En un comunicado, la ciudad dijo que estaba “comprometida a apoyar a Riverside al brindarles a los residentes y las empresas un servicio confiable y oportuno de recolección de desechos, reciclaje y materia orgánica durante este momento difícil”.

La alcaldesa compartió que hubo más camiones fuera de servicio que los que están en funcionamiento.

“Uno de los problemas que fue un problema en el calor extremo que tuvimos recientemente es que algunos de los camiones no funcionan con ese calor. Simplemente no lo hacen”, dijo. “Además, es inseguro para los conductores porque no tienen aire acondicionado y no pueden estar adentro”.

Además, las altas temperaturas sobrecalentaron algunos camiones de servicio, lo que impidió que los trabajadores reabastezcan combustible con gas natural comprimido.