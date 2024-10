Repatriación a Guatemala de un familiar fallecido se retrasa por falta de documentos

Iván Tun falleció ahogado en el río Kern el pasado 4 de julio, dejando una esposa y dos hijos en Guatemala, su país natal.

Sin embargo, cuatro meses después, su familia continúa esperando que les entreguen el cuerpo para enviarlo a su país, en donde esperan realizar el funeral.

“Su esposa me llama cada día y me pregunta cuando lo voy a mandar”, cuenta su hermana, Cintia Escobar. “Mi papá me llama, me pregunta. Ya ni sé qué decirles”.

Una segunda persona del sur de California desapareció cuando estaba paseando para las festividades del 4 de julio. Esta vez se trata de un joven inmigrante que recientemente había llegado desde Guatemala.

Su hermana, quien vive en el sur de California, asegura que en la oficina forense del condado de

Kern no lo pueden entregar por la falta de una identificación o huellas registradas en Estados Unidos.

El joven, quien tenía 24 años al momento de su muerte, había llegado a California meses antes y no hay registro de él. Solo su acta de nacimiento e identificación guatemalteca.

“Nos dijeron que nos iban a hacer un ADN, y dilata hasta ocho meses”, dice Escobar. “Es una ciudad grande y tienen muchos recursos para proceder, pero lastimosamente, no es así”.

La oficina forense informó a Telemundo 52 que las circunstancias pueden retrasar el proceso de identificación y entrega del cuerpo y que están en comunicación con la familia para ver qué pasos tomarán.

Escobar insiste en que los llama dos o tres veces por semana pero no le dan una respuesta clara.

“Que se pongan la mano en el corazón, porque tengo a mi papá, mi familia esperándolo allá”, dice Escobar. “Soy la única que está aquí, a cargo de eso”.

Un hombre del Valle de San Fernando desapareció mientras intentaba salvar a una mujer del río Kern durante el fin de semana festivo.

Entre los familiares que esperan el cuerpo de Iván Tum en Guatemala se encuentra una hermana, quien padece una enfermedad terminal.

“Mi hermana tiene cáncer y pues ella también, por lo menos, ella pueda sepultar a mi hermano y que lo vea”, dice Escobar.

La oficina forense explicó a Telemundo 52 que tienen que seguir el proceso regular para identificarlo y, hasta el momento no tienen una identificación oficial.

Cuando se les preguntó cuanto más se podrían demorar, respondieron que realmente no lo sabían pero que podría tardar semanas o algunos meses más.