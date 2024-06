Rebecca Grossman nunca se disculpó: madre de los dos niños atropellados mortalmente

La madre de Mark y Jacob Iskander, los dos niños pequeños por quienes Rebecca Grossman fue acusada y condenada de asesinato en un accidente de atropello y fuga en el 2020, cree que la sentencia del juez Joseph Brandolino a Grossman no fue apropiada.

En su primera entrevista formal en persona desde la condenación del lunes, Nancy Iskander dijo que ella cree que el Juez Brandolino debía de haberle designado una sentencia más estricta a Grossman, una que refleja la muerte de sus dos hijos.

Grossman se enfrentaba a una pena máxima de 34 años de prisión, pero fue sentenciada a entre 15 años y cadena perpetua por cada cargo de asesinato en segundo grado, y a tres años por el cargo de atropello y fuga. Sin embargo, se le ordenó cumplir todas las sentencias al mismo tiempo.

“Fue una puñalada en el corazón para mí que agruparan a los dos niños”, dijo Iskander. “¿Qué mensaje se le está enviando al público, que está bien atropellar a alguien y fugarse? Para eso le doy a alguien, los mato, y me fugo. Tal vez entonces tenga la oportunidad de escapar en vez de quedarme y asumir la responsabilidad porque, como quiera, me van a tocar las sentencias a la vez”.

“Desafortunadamente, no puedo cambiar la decisión, pero me gustaría que Mr. Brandolino sepa que esto no es justo”, ella añadió.

Grossman fue condenada el 23 de febrero con dos cargos de asesinato en segundo grado y dos de homicidio vehicular con negligencia, y con un cargo de atropello con fuga. Ella sigue negando haber atropellado y matado a los niños.

Justo después del anuncio de la sentencia, Iskander le dijo a los medios que ella pensó que el juez debía de haber sido un poco menos estricto con Grossman, dado su rol como madre y esposa. Sin embargo, la actitud de Iskander cambió luego de haber recibido una carta de Grossman enviada desde la cárcel. Luego de eso, el Juez Brandolino le prohibió a Grossman contactar a la familia Iskander.

“Yo la quiero. Quiero a su familia. No le tengo odio. Pero hay una diferencia entre eso y buscar justicia, ¿verdad? Sigo queriéndolos. Pero ella, por otra parte, no me ha querido demostrar misericordia”, dijo Iskander. “Ella nunca se ha disculpado. Ha dicho ‘perdón’ muchas veces. ‘Perdón por lo que te ha pasado. Siento mucho la muerte de tus hijos’... Nunca se ha disculpado por haberlos matado. A ella se le hace difícil enfrentar que ella los mató, y no toma responsabilidad por haberlo hecho”.

Los fiscales habían pedido al juez del Tribunal Superior Joseph Brandolino que condenara a Grossman, quien cumplirá 61 años el viernes, a una pena más larga de 34 años a cadena perpetua en una prisión estatal por las muertes de Mark y Jacob Iskander, quienes tenían 11 y 8 años respectivamente, en septiembre del 2020. Los niños fueron atropellados por el Mercedes-Benz blanco de Grossman mientras cruzaban la calle con su familia en un paso marcado para peatones en el noroeste de Los Ángeles.

A diferencia, los abogados defensores pedían una condena de libertad condicional, o una pena de prisión estatal más baja, de alrededor de 12 años, por los cargos menos graves de homicidio vehicular.

Vestida con un mameluco marrón, Grossman meneó la cabeza y lloró durante la sentencia mientras escuchaba testimonios de personas que conocían a las víctimas. Un juez pidió que los testimonios fueran cortos dada la larga lista de personas que deseaban testificar.

Entre la lista de las personas que testificaron estaban la madre, el tío, la abuela, las maestras, el pastor, y los vecinos de Mark y Jacob, quienes compartieron anécdotas de los niños.

“Quiero que mis niños sean recordados como personas que hacían del bien en el mundo”, dijo Iskander. “Si ellos no están aquí para hacerlo, estoy yo para hacerlo de sus partes”.

La familia Iskander ha empezado la Fundación Mark y Jacob Iskander, con la meta de ayudar a niños de bajos recursos, incluyendo aquellos que estén en régimen de acogida, por todo el mundo.

La fundación se opera desde Westlake Village.

“En 5to grado, Mark se lanzó para el consejo de estudiantes en la escuela, y su plan era ‘hacer de este el mejor año en la escuela’. Y ‘Mark my word’ (marca mis palabras, en español) fue el juego de palabras que usó en la campaña”, dijo Iskander. “Voy a transformar esta tragedia en algo precioso”.

Luego de concluir la saga legal que duró casi 4 años, Iskander dijo que ahora quiere dedicar toda su atención a honrar por completo a sus hijos.

“No sé lo que Mark y Jacob hubiesen hecho en el mundo si hubiesen tenido la oportunidad de vivir. No sé si se hubiesen casado o tenido hijos o sido doctores, pero ahora es mi responsabilidad hacer todo lo que ellos hubiesen hecho. Es mucho, pero estoy preparada. Estoy preparada”, ella dijo. “Tengo personas maravillosas alrededor mío. Lo haremos—’recuerda mis palabras'”.

Grossman pidió una condena menor

En una carta al juez, Grossman escribió, “Yo no soy asesina, y le suplico que reconozca ese hecho verdadero. Mi dolor, mi reconocimiento del dolor que sufre la familia Iskander, y el dolor que veo a mi familia, son todos castigos que ya sufro y que sufriré por el resto de mi vida. Por favor considere este sufrimiento cuando esté decidiendo qué otro castigo darme en este caso”.

“Con Dios, como mi testigo, no vi a nadie ni nada en la calle. Le juro que yo me hubiese chocado con un árbol para evitar el choque contra los dos niños”.

“Solo me puedo imaginar el dolor que (los padres de los niños) Nancy y Karim Iskander sienten cada minuto”, ella escribió. “Cargaré mi dolor por el resto de mi vida”.

Los fiscales dijeron que Grossman estaba guiando a alta velocidad y tenía ambos alcohol y valium en su sistema. La evidencia presentada en el juicio sugirió que ella estaba guiando a entre 73 y 81 millas por hora en una calle con límite de 45 millas por hora segundos antes del choque, dijeron los fiscales. Ella mantuvo que no estaba guiando bajo los efectos del alcohol, o realizando una carrera.

Grossman no regresó al lugar del choque, el cual activó la bolsa de aire de su carro, ni le ofreció ayuda médica a los niños, dijeron los fiscales. Ellos dijeron que el motor del carro paró a casi un cuarto de milla de la intersección donde ocurrió el atropellado.

Los fiscales dijeron que Grossman será elegible para la libertad condicional en nueve años.