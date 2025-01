¿Qué es ese líquido color rosa que están utilizando para los incendios de California?

Las aeronaves que combaten los incendios que arrasan el área de Los Ángeles están arrojando más que agua: cientos de miles de galones de supresor de incendios de color rosa intenso delante de las llamas en un esfuerzo desesperado por detenerlas antes de que destruyan más vecindarios.

Los incendios han matado al menos a 24 personas, desplazado a miles y destruido más de 12,000 estructuras desde que comenzaron el martes pasado. Cuatro incendios impulsados ​​por fuertes vientos de Santa Ana han carbonizado alrededor de 62 millas cuadradas, según Cal Fire.

Las agencias de bomberos dicen que los supresores, que se utilizan con mayor frecuencia para combatir los incendios forestales, son una herramienta invaluable. Pero, ¿qué contienen y son seguros?

Esto es lo que hay que saber:

¿Por qué se están utilizando en Los Ángeles?

Los incendios están ardiendo rápidamente a través de cañones y otras áreas accidentadas a las que los bomberos en tierra tienen dificultades para llegar, dijo Cal Fire.

Si bien los extintores de incendios pueden ser muy efectivos, tienen limitaciones, dijo la agencia: los vientos fuertes pueden hacer que sea demasiado peligroso volar a las bajas altitudes necesarias para las descargas y pueden disipar el retardante antes de que toque el suelo.

Además de Cal Fire, varias agencias han lanzado retardante de fuego y agua, incluido el Servicio Forestal de EE.UU., los departamentos de bomberos de los condados de Los Ángeles y Ventura, la ciudad y la Guardia Nacional.

¿Cómo funcionan?

Los extintores de incendios aéreos son generalmente una mezcla de agua, fosfato de amonio (esencialmente fertilizante) y óxido de hierro, que se agrega para hacer visible el retardante, dijo Daniel McCurry, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad del Sur de California.

El Servicio Forestal, que ha utilizado 13 aviones para arrojar supresores sobre los incendios de Los Ángeles, dice que ayudan a privar al incendio de oxígeno y reducen la velocidad de combustión al enfriar y recubrir la vegetación y otras superficies.

Perimeter, la empresa que suministra retardantes de fuego al Servicio Forestal y otras agencias, dice que el fosfato cambia la forma en que se descompone la celulosa en las plantas y las hace no inflamables.

Posibles efectos sobre el medio ambiente y la vida silvestre

Los supresores de incendios generalmente se consideran seguros para las personas, pero a muchos les preocupan sus posibles efectos sobre la vida silvestre.

El Servicio Forestal prohíbe el uso de supresores aéreos sobre vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción, "excepto cuando la vida humana o la seguridad pública están amenazadas", debido a los posibles efectos sobre la salud de los peces y otros animales salvajes.

McCurry, de la USC, dijo que él y otros investigadores probaron varios supresores y encontraron metales pesados, incluidos cromo y cadmio, en uno de los que se usa comúnmente en el Servicio Forestal de los EE. UU.

McCurry dijo que los hallazgos del estudio sugieren que es "plausible" que los supresores de incendios puedan contribuir a los picos de cromo y otros metales pesados ​​en las vías fluviales río abajo de los incendios forestales.

“Todavía no tenemos una prueba irrefutable porque es difícil, aunque no imposible, probar de dónde proviene un metal pesado”, dijo McCurry. “Estamos trabajando en eso”.

Perimeter, el fabricante del retardante de fuego del Servicio Forestal, dijo que la investigación de McCurry se basó en una fórmula que no se utilizó en California y que el Servicio Forestal ya no utiliza. La empresa también dice que no agrega metales, que según afirma están presentes de forma natural en todos los fertilizantes de fosfato de amonio, y que sus supresores aéreos “son probados exhaustivamente por el Servicio Forestal del USDA y cumplen o superan todos los estándares de salud y seguridad”.

El uso de retardantes se considera imperativo para evitar mayores riesgos

El uso de retardantes de fuego es imperativo para apagar incendios forestales que exponen a millones de personas a riesgos para la salud, incluidos los de una mezcla tóxica de partículas microscópicas que pueden causar problemas respiratorios y cardíacos al penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo.

Los estudios han demostrado que el humo de los incendios forestales representó hasta la mitad de toda la contaminación atmosférica por partículas perjudiciales para la salud en el oeste de Estados Unidos en los últimos años, ya que el aumento de las temperaturas avivó incendios más destructivos.

Y una investigación publicada el año pasado por la Asociación del Alzheimer descubrió que el humo de los incendios forestales puede ser peor para la salud cerebral que otros tipos de contaminación atmosférica, lo que aumenta el riesgo de demencia.

"El uso de retardantes de incendios forestales es la mejor manera de salvar vidas, proteger a las comunidades y mantener los incendios a pequeña escala", dijo Edward Goldberg, vicepresidente de soluciones en Perimeter.

McCurry, el investigador de la USC, dijo que se necesitan más estudios sobre los supresores de incendios, incluso en Los Ángeles una vez que los incendios se hayan extinguido, pero entiende su valor: "Si hubiera un incendio forestal que se acercara a mi casa, preferiría pintar un montón de (retardante de fuego) frente a ella".